الكاظمي يفتتح مؤتمر مشاريع صندوق إعمار محافظة ذي قار: المحافظة مقبلة على حملة إعمار كبرى

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن محافظة ذي قار مقبلة على حملة إعمار كبرى، فيما أشار الى أن هناك مشاريع لتوسيع 20 مدينة.

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة له خلال افتتاحه مؤتمر مشاريع صندوق إعمار محافظة ذي قار، أمس الاثنين، قال الكاظمي: "نعتزم على إعادة تطوير محافظة ذي قار عبر تشكيل مجلس إعمار المحافظة، للإشراف على تنفيذ مشاريع بقيمة ألف وثلاث مئة مليار دينار خصصت للمحافظة، وأولينا ملف الكهرباء الأهمية القصوى".

وأوضح الكاظمي أن "هناك مشاريع لتوسيع 20 مدينة تابعة للمحافظة ضمن خطة لفك الاختناق السكاني في مدن المحافظة"، مبيناً أن "الحكومة تعهدت بالمضي نحو المستقبل بما يليق بالعراق من شماله إلى جنوبه، ولم نبالِ بقصر عمر هذه الحكومة، وهمنا الوحيد هو التهيئة لحكومة مقبلة تكمل ما أنجزناه".

وأضاف: "في ذي قار بدأ الحرف، وهي مهد الحضارات، ولا يمكن أن تبقى المحافظة في معاناة"، مشيراً الى أن "أول زيارة لذي قار، عُقدت جلسة طارئة لمجلس الوزراء، تشكلت منها لجنة تتابع عمل المشاريع أولاً بأول، وتم توجيه الأجهزة الحكومية بضرورة مضاعفة الجهد، ورفع وتيرة العمل، وإنجاز المشاريع المتوقفة خلال فترة قصيرة".

وبيّن أن "اللجنة، نجحت في افتتاح جسر النصر المتوقف منذ 9 سنوات، وإعادة إكساء ما يسمى بـ(طريق الموت) خلال أقل من شهر، ووصلت اللجنة الحكومية إلى ما نسبته 96 بالمئة من المشاريع، والإطلاق التجريبي لمشروع ماء الإصلاح-الجبايش، الذي سيوفر ماء الإسالة لنحو 230 ألف نسمة".

وتابع قائلاً: "أصدرنا عدة قرارات بشأن مكافحة الفساد والشركات المتلكئة والوهمية، وسحبنا إجازات الاستثمار لكل الشركات التي لا تتجاوز نسبة إنجازها 35 بالمئة من العمل، مما ساعد على إنجاز 28 مبنىً مدرسياً، والتحضير لتسلّم 33 مبنىً مدرسياً آخر في عموم المحافظة، فضلاً عن افتتاح المستشفى التركي المتوقف منذ 10 سنوات، وافتتاح جسر ذي قار الكونكريتي المتوقف منذ سنتين".

ولفت الى "وضع حجر الأساس لمشروع تطوير مطار الناصرية، الذي سيجعل من المحافظة محطة وقبلة للسياحة الدينية التأريخية"، مبيناً، أن "قداسة بابا الفاتيكان قد باركها خلال زيارته لزقورة أور ومقام النبي إبراهيم (ع)".

واستطرد، أن "المحافظة شهدت افتتاح محطة كهرباء الناصرية المركبة، وكذلك افتتاح المدينة الصناعية وفيها مئات المصانع وفق ما يخصصه صندوق إعمار المحافظة"، موجها "بتولي الأمين العام لمجلس الوزراء الإشراف على التعليمات الخاصة بالصندوق، وإعداد الجدول الخاص بالمشـروعات الحيوية ذات التماس المباشر بحياة المواطنين في المحافظة، والإشراف والمتابعة والتمويل".

وشدّد على أن "العمل بدأ فعلياً بالإحالة المباشرة لأكثر من 100 مشروع ضمن قطاعات الكهرباء والصحة والبنى التحتية، والطرق والجسور، والشباب والرياضة"، مؤكداً أن "محافظة ذي قار مقبلة على حملة إعمار كبرى، لأجل هدف واحد هو خدمة مواطني ذي قار وتلبية مطالبهم الحقّة".

واختتم الكاظمي قائلاً إن "الإعمار لن يتوقف حتى تكون ذي قار في المكانة التي تستحقها والتي تليق بتأريخها".