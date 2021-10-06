النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۹مشاهدات
‍ پ

الكاظمي يفتتح مؤتمر مشاريع صندوق إعمار محافظة ذي قار: المحافظة مقبلة على حملة إعمار كبرى

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن محافظة ذي قار مقبلة على حملة إعمار كبرى، فيما أشار الى أن هناك مشاريع لتوسيع 20 مدينة.
رمز الخبر: ۵۸۰۹۳
تأريخ النشر: 05 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة له خلال افتتاحه مؤتمر مشاريع صندوق إعمار محافظة ذي قار، أمس الاثنين، قال الكاظمي: "نعتزم على إعادة تطوير محافظة ذي قار عبر تشكيل مجلس إعمار المحافظة، للإشراف على تنفيذ مشاريع بقيمة ألف وثلاث مئة مليار دينار خصصت للمحافظة، وأولينا ملف الكهرباء الأهمية القصوى".

وأوضح الكاظمي أن "هناك مشاريع لتوسيع 20 مدينة تابعة للمحافظة ضمن خطة لفك الاختناق السكاني في مدن المحافظة"، مبيناً أن "الحكومة تعهدت بالمضي نحو المستقبل بما يليق بالعراق من شماله إلى جنوبه، ولم نبالِ بقصر عمر هذه الحكومة، وهمنا الوحيد هو التهيئة لحكومة مقبلة تكمل ما أنجزناه".

وأضاف: "في ذي قار بدأ الحرف، وهي مهد الحضارات، ولا يمكن أن تبقى المحافظة في معاناة"، مشيراً الى أن "أول زيارة لذي قار، عُقدت جلسة طارئة لمجلس الوزراء، تشكلت منها لجنة تتابع عمل المشاريع أولاً بأول، وتم توجيه الأجهزة الحكومية بضرورة مضاعفة الجهد، ورفع وتيرة العمل، وإنجاز المشاريع المتوقفة خلال فترة قصيرة".

وبيّن أن "اللجنة، نجحت في افتتاح جسر النصر المتوقف منذ 9 سنوات، وإعادة إكساء ما يسمى بـ(طريق الموت) خلال أقل من شهر، ووصلت اللجنة الحكومية إلى ما نسبته 96 بالمئة من المشاريع، والإطلاق التجريبي لمشروع ماء الإصلاح-الجبايش، الذي سيوفر ماء الإسالة لنحو 230 ألف نسمة".

وتابع قائلاً: "أصدرنا عدة قرارات بشأن مكافحة الفساد والشركات المتلكئة والوهمية، وسحبنا إجازات الاستثمار لكل الشركات التي لا تتجاوز نسبة إنجازها 35 بالمئة من العمل، مما ساعد على إنجاز 28 مبنىً مدرسياً، والتحضير لتسلّم 33 مبنىً مدرسياً آخر في عموم المحافظة، فضلاً عن افتتاح المستشفى التركي المتوقف منذ 10 سنوات، وافتتاح جسر ذي قار الكونكريتي المتوقف منذ سنتين".

ولفت الى "وضع حجر الأساس لمشروع تطوير مطار الناصرية، الذي سيجعل من المحافظة محطة وقبلة للسياحة الدينية التأريخية"، مبيناً، أن "قداسة بابا الفاتيكان قد باركها خلال زيارته لزقورة أور ومقام النبي إبراهيم (ع)".

واستطرد، أن "المحافظة شهدت افتتاح محطة كهرباء الناصرية المركبة، وكذلك افتتاح المدينة الصناعية وفيها مئات المصانع وفق ما يخصصه صندوق إعمار المحافظة"، موجها "بتولي الأمين العام لمجلس الوزراء الإشراف على التعليمات الخاصة بالصندوق، وإعداد الجدول الخاص بالمشـروعات الحيوية ذات التماس المباشر بحياة المواطنين في المحافظة، والإشراف والمتابعة والتمويل".

وشدّد على أن "العمل بدأ فعلياً بالإحالة المباشرة لأكثر من 100 مشروع ضمن قطاعات الكهرباء والصحة والبنى التحتية، والطرق والجسور، والشباب والرياضة"، مؤكداً أن "محافظة ذي قار مقبلة على حملة إعمار كبرى، لأجل هدف واحد هو خدمة مواطني ذي قار وتلبية مطالبهم الحقّة".

واختتم الكاظمي قائلاً إن "الإعمار لن يتوقف حتى تكون ذي قار في المكانة التي تستحقها والتي تليق بتأريخها".

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
غضب من اعتداءات جنسية على أطفال بفرنسا.. البابا يعلق
حركة الجهاد الإسلامي تحيي ذكرى انطلاقتها اليوم باحتفال رئيسي في غزة وبيروت ودمشق
الولايات المتحدة تكشف عن حجم مخزونها النووي لأول مرة منذ 2018
سناتورات أمريكيون يطالبون بطرد ما يصل إلى 300 دبلوماسي روسي
في ذكرى وفاة الرسول الاعظم محمد(ص) وحفيده الامام الحسن المجتبى (ع)
اعفاء 10.6 مليون مشترك نموذجي من دفع فواتير الكهرباء في ايران
الكونغرس يتحرك ضد "فيسبوك".. وهاوغن: الأرباح تأتي على حساب سلامة المستخدمين
مسؤول ايراني يزور كابل ويجري محادثات مع مسؤولین افغان
قائد بالحرس الثوري: البحر ميدان حاسم في مقارعة المستکبرین
خطيب زادة: سنعود إلى فيينا بعد الانتهاء من عملية المراجعة الداخلية
خرازي: على جمهورية أذربيجان التخلص من وهم شراء الامن من الأجانب
الرئيس الايراني يوعز بصياغة آلية لإحياء جهاد البناء
أوليانوف: استئناف محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي في المستقبل القريب
النفط الخام يقفز فوق 82 دولار مسجلاً اسعار تاريخية
السفارة الايرانية في اذربيجان تُفنّد مزاعم اغلاق مكتب قائد الثورة في باكو
انطلاق انتخابات مجلس المستشارين
أسرة آل الصدر: لم نفوض احدا للنطق باسمنا ونهب المال العام بعنوان ديني.. والعراق لكل العراقيين وليس عراق آل الصدر
سفارة جمهوریة الاسلامیة الإيرانية توجه الشكر للحكومة العراقية لإقامة مراسم أربعينية الإمام الحسين (ع)
على هامش فعاليات اكسبو دبي.. محمد بن راشد يلتقي رؤساء رواندا واوغندا
السفارة الإيرانية بصنعاء تدشن مشروعًا صحيًا في المستشفى الجمهوري بحضور السفير الإيراني
مجلس النواب في صنعاء يقر قانون مشروع تعديل في بعض المواد
البرازيل والإمارات تبحثان آفاق تعزيز التنمية الاقتصادية
العامري: الانتخابات المقبلة معركة قاسية وندعو الى انتخاب الحريص على السيادة
الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط تتبني التزامات قوية لمواجهة الطوارئ المناخية والبيئية
وزيرتا الداخلية والبيئة الاسرائيليتان في أبو ظبي لعقد لقاءات على هامش معرض "إكسبو دبي"
جناح مصر في اكسبو دبي.. اقبال كثيف لمشاهدة النقوشات الفرعونية والمدن الذكية
سفارة طهران في باكو: إغلاق مكتب ممثل قائد الثورة بسبب كورونا وجهود دبلوماسية لإعادة فتحه
طهران: المحادثات مع السعودية تتواصل على أفضل وجه والجهود مستمرة لبدء علاقات مستديمة
محمد بن زايد يزور جناحي الامارات وصربيا في اكسبو دبي
أكبر مصانع الإسمنت في البلاد يعود الى منصة العمل بعد اغلاق بسبب الحصار
پرطرفدارترین عناوین
5 اصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرة في بيت دجن شرق نابلس
27 % من المحطات باتت من دون بنزين ووضع سائقين عسكريين في حال تأهب