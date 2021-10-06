الدفاع: الصين أرسلت 56 طائرة حربية الى منطقة الدفاع الجوي

أعلنت السلطات في تايوان أن "الصين أرسلت 56 طائرة إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية أمس الإثنين، ما يمثل عددا قياسيا جديدا من الطلعات الجوية اليومية للطائرات الحربية فوق تايوان.

موقع تابناك الإخباري_وقالت وزارة الدفاع التايوانية ليل أمس الإثنين إنه خلال النهار دخلت 56 طائرة حربية صينية الجزء الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية واشتملت على 34 مقاتلة جي-16 و12 قاذفة قنابل اتش-6 ومقاتلتين سو-30 وطائرتين يون-8 وطائرتين كيه جيه-500.

وأضافت أن سلاح الجو التايواني أصدر تحذيرات لاسلكية وجرى تفعيل أنظمة صواريخ الدفاع الجوي لمراقبة النشاط.

وكانت عمليات التوغل الصينية أكبر من طلعات جوية تمت يوم الجمعة وبلغت 38 والسبت وبلغت 39 ، وكلاهما يمثلان أعداد مرتفعة قياسية. والأحد جرى رصد 16 طائرة حربية صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.