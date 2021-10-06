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إيران تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الحربية الآذرية قاطعة تواصل أذربيجان مع ناختشيفان

أغلقت إيران مجالها الجوي أمام الطائرات الحربية الأذربيجانية والتي تنقل إمدادات عسكرية إلى ناختشيفان الاذربيجانية المتمتعة بالحكم الذاتي.
رمز الخبر: ۵۸۰۹۰
تأريخ النشر: 05 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وبحسب مصادر آذرية، أرسلت الحكومة الإيرانية إخطارا عبر القنوات العسكرية الرسمية إلى قيادة وزارة الدفاع الأذرية، بإغلاق إيران مجالها الجوي أمام الطائرات الحربية الأذربيجانية.

ومع إغلاق إيران لمجالها الجوي، تحتاج الطائرات الآذرية للسفر عبر جورجيا وتركيا للوصول إلى ناختشيفان الواقعة بين إيران وأرمينيا وتركيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أغلقت أذربيجان مكتب تمثيل قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي في باكو. وتم إغلاق مسجد ومكتب حجة الإسلام السيد علي أكبر أجاغنيجاد، ممثل الإمام السيد الخامنئي في باكو، اليوم الثلاثاء، بأمر من سلطات أذربيجان.

وتسببت خطوات أذربيجان ضد إيران وتصريحات مسؤولي هذا البلد في الأسبوعين الماضيين في توتر بين طهران وباكو، وتعد الخطوة الجديدة تصعيدا كبيرا في المواقف من قبل السلطات الآذرية.

وتشهد العلاقات بين إيران وأذربيجان توترا في الأيام الأخيرة، بعد فرض حكومة باكو تعريفات مشددة على الشاحنات التي تنقل الوقود الإيراني إلى مدينة ستيبانكيرت عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد والمدعومة من أرمينيا.

كما أعلنت إيران في وقت سابق عن إجراء مناورات برية في شمال غربي البلاد، على الحدود مع أذربيجان، وقالت إنها تهدف إلى تعزيز قوة الردع في مواجهة أية مخاطر احتمالية، الأمر الذي انتقده الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، منددا بخطط إيران لإجراء هذه المناورات، بينما أعربت طهران عن استغرابها لهذه التصريحات، وحملت باكو المسؤولية عن التعاون مع كيان الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من الحدود الإيرانية.

 

         

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