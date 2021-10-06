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وزير الخارجية: محاولات إيهام العالم بأن الحرب في اليمن أهلية محاولات بائسة

أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف أن المصالح الامريكية هي من تحكم قرار تحالف السعودية في وقف العدوان على اليمن، وأن استمرار الطائرات الحربية بقصف الأراضي اليمنية لا يعكس صدق النوايا نحو السلام.
رمز الخبر: ۵۸۰۸۹
تأريخ النشر: 05 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأضاف شرف أن موقف صنعاء ثابت وتبلغته الجهات الدولية والأمم المتحدة برفض ربط الملف الإنساني بملفات سياسية وعسكرية اذا كان هناك جدية لإحلال السلام.

وأكد شرف بالنسبة لمحاولات بلنيكن وسوليفان وليندركينغ إيهام العالم بان الحرب في اليمن حرب أهلية هي محاولات بائسة، وقال إن العدوان على اليمن أعلنته السعودية من حديقة البيت الأبيض ويجري بمشاركة أمريكية.

وأشار الى أن مساندة طائرات قوى التحالف للقاعدة في البيضاء دليل على رمادية المعايير الامريكية في التعامل مع ما يسمى الإرهاب ودعمه من قبل تحالف هي مشاركة فيه.

وشدد على أن هناك انفتاح دبلوماسي كبير على صنعاء، والأيام القادمة حافلة بالكثير من التغيرات في هذا الجانب.

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