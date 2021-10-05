النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۰مشاهدات
‍ پ

الولايات المتحدة تامل باستئناف سريع للمفاوضات حول النووي الإيراني

وأجرى الأطراف المعنيون ست جولات من المباحثات بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، من دون أن يحدد بعد موعد جديد لاستئنافها.
رمز الخبر: ۵۸۰۸۴
تأريخ النشر: 05 October 2021

تأمل الولايات المتحدة "بالعودة سريعا"إلى طاولة المفاوضات مع إيران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني على ما قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية بعد تصريحات صادرة من إيران تذهب في الاتجاه نفسه.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته خلال محادثات هاتفية مع صحافيين "نأمل في أن نتمكن من العودة بسرعة نسبيا إلى فيينا" حيث تجرى المفاوضات "وسنطلع حينها على نواياهم".

وبشأن إسرائيل والولايات المتحدة أكد "لدينا التشخيص نفسه بأن البرنامج النووي الإيراني تجاوز الحدود كثيرا".

وعشية زيارة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي لواشنطن، أعرب عن قلقه خصوصا من مراكمة إيران لليورانيوم المخصب.

وعلى صعيد المهلة التي تحتاجها إيران نظريا للحصول على المواد المستخدمة في صنع قنبلة نووية، قال المسؤول الأميركي إنها "تراجعت من 12 شهرا إلى أشهر قليلة" وهذا أمر "مقلق".

إلا ان واشنطن لا تزال "تؤمن بقوة أن السبيل الدبلوماسي يبقى الأفضل لحل هذه المشكلة".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت الاثنين إن إيران تتطلع لاستئناف المفاوضات النووية مع القوى العظمى قبل مطلع تشرين الثاني/نوفمبر بغية أحياء الاتفاق النووي.

وقد توقفت المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني في حزيران/يونيو الماضي.

وتوصلت إيران وست قوى كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) الى اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، أتاح رفع الكثير من اجراءات الحظر المفروضة على الجمهورية الإسلامية، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

الا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية مذ قررت الولايات المتحدة الانسحاب أحاديا منه العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض اجراءات حظر قاسية على طهران. من جهتها، قامت الأخيرة بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع تدريجا عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه.

وبدأت القوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا هذا العام في محاولة لإحياء الاتفاق، بعد إبداء الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن استعداده لإعادة بلاده إليه.

وأجرى الأطراف المعنيون ست جولات من المباحثات بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، من دون أن يحدد بعد موعد جديد لاستئنافها.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
أسرة آل الصدر: لم نفوض احدا للنطق باسمنا ونهب المال العام بعنوان ديني.. والعراق لكل العراقيين وليس عراق آل الصدر
متى اقتحمت ايران عصر الفضاء؟
محادثات إيرانية سورية بشأن ترميم المعالم التاريخية
الحكومة الايرانية تستهدف ايجاد 4 ملايين فرصة عمل حتى 2026
الولايات المتحدة تامل باستئناف سريع للمفاوضات حول النووي الإيراني
بدء عملية استبدال الوقود السنوية لمحطة بوشهر النووية
معرض اعادة الإعمار "عمرها 2021" يختتم أعماله في مدينة المعارض بدمشق
هادي العامري: يجب إخراج دعاة التطبيع من العراق
عضو كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية: التدخل الامريكي في الشؤون اللبنانية بلغ اعلى مستوياته
حماس: يجب اعداد جيل واعد ومقاوم من اجل التحرير الشامل لكافة الاراضي الفلسطينية
وزير النفط: إيران قادرة على حل أزمة الوقود في العالم لو رفع الحظر الاميركي الظالم عنها
معلم فلسطيني يبتكر أسلوب دمج الفن بالعملية التعليمية
متحدث الخارجية: الجهود مستمرة لبدء علاقات مستديمة بين طهران والرياض
العتبة الرضوية تحيي ذكرى رحيل النبي محمد (ص)
الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي امير عبداللهيان في موسكو
بعد تصدي فلسطينيين لشرطة الاحتلال في كفرقاسم.. بينيت: تشكلت لدينا دولة داخل الدولة
على هامش فعاليات اكسبو دبي.. محمد بن راشد يلتقي رؤساء رواندا واوغندا
"وثائق باندورا" تكشف عن ثروات سرية لقادة عالميين وزعماء
وزير الخارجية السعودي: عقدنا جولة رابعة من المحادثات مع إيران
الانتخابات العراقية.. النتيجة: عراق آخر
جبهة أندراب المحاذية لبنجشير تؤكد استمرار الحرب وتتهم طالبان وقوات باكستانية بقتل أطفال
أسرة آل الصدر: لم نفوض احدا للنطق باسمنا ونهب المال العام بعنوان ديني.. والعراق لكل العراقيين وليس عراق آل الصدر
المبعوث الأممي لليمن يلتقي نائب الرئيس المنتهية ولايته
طالبان تعود إلى موقع تدمير تمثال بوذا لتدمر هذه المرة تمثالا لأقلية الهزارة
مقتل طفل وعاملين آسياويين جراء الإعصار شاهين
جناح السعودية في إكسبو دبي شاهد على تعثر رؤية بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة
تنشر للمرة الأولى: مشاهد لحظة وصول عدد من أسرى عملية جلبوع لمسجد الناعورة
يجب عدم السماح لفلول تجتمع في طريق الذل والخيانة والتطبيع مع الكيان الصهيوني
البرازيل والإمارات تبحثان آفاق تعزيز التنمية الاقتصادية
الكسكسي والزفيطي والسفيرية وأطباق أخرى تحضر في المسابقة الوطنية للطبخ التقليدي بوهران+صورة
پرطرفدارترین عناوین
5 اصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرة في بيت دجن شرق نابلس
27 % من المحطات باتت من دون بنزين ووضع سائقين عسكريين في حال تأهب