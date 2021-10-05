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عضو كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية: التدخل الامريكي في الشؤون اللبنانية بلغ اعلى مستوياته

اكد الموسوي ان حزب الله ماضٍ في مبادرة توزيع المازوت الايراني، معتبرا ان وحدة اللبنانيين تُجدّد اليوم عبر هذا المازوت.
رمز الخبر: ۵۸۰۸۰
تأريخ النشر: 05 October 2021

انتقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب، اراهيم الموسوي، الحجم الهائلة للتدخل الامريكي في شؤون بلاده.

ویذکر ان الموسوي استنكر في حديث إذاعي الانتهاك الاميركي السافر للقضاء في لبنان، داعياً وزير الخارجية إلى إصدار موقف يدين هذا التدخل، مؤكداً على ان الرهان يقع في هذا السياق على من يملكون الحكمة ويدركون طبيعة الولايات المتحدة.

وفي الشأن الحكومي، دعا الموسوي إلى "إعطاء الحكومة فرصتها كاملةً"، وقال في سياق الحديث عن اللجنة الوزارية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي: "لنعطِ الحكومة فرصة طالما أننا جزءٌ منها وندعمها".

وفي اشارة لقضية نيترات البقاع، قال الموسوي ان هناك مؤامرة كبيرة تتكشف فصولها شيئا فشيئا، مشدداً على انه من حق اهالي الضحايا معرفة حقيقة انفجار مرفأ بيروت.

من جهة اخرى، اكد الموسوي ان حزب الله ماضٍ في مبادرة توزيع المازوت الايراني، معتبرا ان وحدة اللبنانيين تُجدّد اليوم عبر هذا المازوت.

واضاف: "نعمل لتخفيف معاناة الناس قدر المستطاع، ونؤكد اننا لسنا بديلاً عن الدولة".

واشار الموسوي إلى ان حزب الله يدرس حالياً خطة تتعلق بتقديم مساعدة خاصة بالنقل للمدارس، لا سيما الرسمية منها، عبر تأمين المازوت بالقدر المستطاع.

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