النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۸مشاهدات
‍ پ

حماس: يجب اعداد جيل واعد ومقاوم من اجل التحرير الشامل لكافة الاراضي الفلسطينية

واشارت انه يبدو ان قدرات إنتاج الصواريخ بغزة لم تتضرر بشدة في عملية حارس الاسوار كما زعم الجيش الاسرائيلي.
رمز الخبر: ۵۸۰۷۹
تأريخ النشر: 05 October 2021

اكد رئيس حركة المقاومة الاسلامية حماس، خالد مشعل، انه يجب إعداد جيل واعد ومقاوم من اجل التحرير الشامل لكافة الاراضي الفلسطينية.

ویذکر ان مشعل اكد خلال كلمة له في الحفل الختامي لدورات جيل الاقصى سيف القدس، التي نظمتها حركة حماس في مدينة صيدا جنوب لبنان، ان النتيجة الحتمية لهذا البناء والاعداد، هو النصر المبين كما وعدنا به ربنا عز وجل في قرآنه الكريم، مؤكداً ان المعركة مع الاحتلال طويلة الامد وبحاجة إلى بناء متراكم على المستوى الجسدي والتربوي والإيماني استعدادًا لمرحلة القتال والتحرير.

ونوه مشعل إلى ان التجارب التاريخية الاسلامية تقول ان معركة التحرير يسبقها عمل متواصل على الجانب التربوي والبناء القيمي والاخلاقي والانساني والحضاري، وعلينا ان نتزود جيداً في هذه المرحلة المهمة والواعدة، داعيًا إلى مواصلة الجهود التربوية على كل المسارات لتحقيق الهدف الاسمى المتمثل بتحرير الوطن.

وشدد مشعل على ان المعركة مع الاحتلال بحاجة إلى جيل قوي ناجح يدرك حجم المعركة وابعادها ومآلاتها، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وطرده من ارض فلسطين واستعادة الحقوق المسلوبة.

وكانت سائل اعلام اسرائيلية، قد اعلنت عن اطلاق حركة حماس لصواريخ تجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر.

وذكرت القناة 12 العبرية، بأن الحركة اطلقت في الساعات الاولى لصباح اليوم الاثنين، 4 صواريخ تجريبية على الاقل، في اطار تطوير قدراتها العسكرية.

واشارت انه يبدو ان قدرات إنتاج الصواريخ بغزة لم تتضرر بشدة في عملية حارس الاسوار كما زعم الجيش الاسرائيلي.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
أسرة آل الصدر: لم نفوض احدا للنطق باسمنا ونهب المال العام بعنوان ديني.. والعراق لكل العراقيين وليس عراق آل الصدر
متى اقتحمت ايران عصر الفضاء؟
محادثات إيرانية سورية بشأن ترميم المعالم التاريخية
الحكومة الايرانية تستهدف ايجاد 4 ملايين فرصة عمل حتى 2026
الولايات المتحدة تامل باستئناف سريع للمفاوضات حول النووي الإيراني
بدء عملية استبدال الوقود السنوية لمحطة بوشهر النووية
معرض اعادة الإعمار "عمرها 2021" يختتم أعماله في مدينة المعارض بدمشق
هادي العامري: يجب إخراج دعاة التطبيع من العراق
عضو كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية: التدخل الامريكي في الشؤون اللبنانية بلغ اعلى مستوياته
حماس: يجب اعداد جيل واعد ومقاوم من اجل التحرير الشامل لكافة الاراضي الفلسطينية
وزير النفط: إيران قادرة على حل أزمة الوقود في العالم لو رفع الحظر الاميركي الظالم عنها
معلم فلسطيني يبتكر أسلوب دمج الفن بالعملية التعليمية
متحدث الخارجية: الجهود مستمرة لبدء علاقات مستديمة بين طهران والرياض
العتبة الرضوية تحيي ذكرى رحيل النبي محمد (ص)
الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي امير عبداللهيان في موسكو
بعد تصدي فلسطينيين لشرطة الاحتلال في كفرقاسم.. بينيت: تشكلت لدينا دولة داخل الدولة
على هامش فعاليات اكسبو دبي.. محمد بن راشد يلتقي رؤساء رواندا واوغندا
"وثائق باندورا" تكشف عن ثروات سرية لقادة عالميين وزعماء
وزير الخارجية السعودي: عقدنا جولة رابعة من المحادثات مع إيران
الانتخابات العراقية.. النتيجة: عراق آخر
جبهة أندراب المحاذية لبنجشير تؤكد استمرار الحرب وتتهم طالبان وقوات باكستانية بقتل أطفال
أسرة آل الصدر: لم نفوض احدا للنطق باسمنا ونهب المال العام بعنوان ديني.. والعراق لكل العراقيين وليس عراق آل الصدر
المبعوث الأممي لليمن يلتقي نائب الرئيس المنتهية ولايته
طالبان تعود إلى موقع تدمير تمثال بوذا لتدمر هذه المرة تمثالا لأقلية الهزارة
مقتل طفل وعاملين آسياويين جراء الإعصار شاهين
جناح السعودية في إكسبو دبي شاهد على تعثر رؤية بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة
تنشر للمرة الأولى: مشاهد لحظة وصول عدد من أسرى عملية جلبوع لمسجد الناعورة
يجب عدم السماح لفلول تجتمع في طريق الذل والخيانة والتطبيع مع الكيان الصهيوني
البرازيل والإمارات تبحثان آفاق تعزيز التنمية الاقتصادية
الكسكسي والزفيطي والسفيرية وأطباق أخرى تحضر في المسابقة الوطنية للطبخ التقليدي بوهران+صورة
پرطرفدارترین عناوین
5 اصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرة في بيت دجن شرق نابلس
27 % من المحطات باتت من دون بنزين ووضع سائقين عسكريين في حال تأهب