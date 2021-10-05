النص الأصلي
صفحه نخست » الاجتماعیات
۴۲مشاهدات
‍ پ

العتبة الرضوية تحيي ذكرى رحيل النبي محمد (ص)

تشهد المدن الإيرانية وخاصة مدينة مشهد والعتبة الرضوية المقدسة مراسم خاصة بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص) وسبطه الإمام الحسن المجتبى (ع) في الثامن والعشرين من شهر صفر، والتي تقام مع مراعات كافة الإجراءات الصحية.
رمز الخبر: ۵۸۰۷۵
تأريخ النشر: 05 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وككل عام يجتمع في مراسم العزاء هذه آلاف الزوار من السنة والشيعة في مدينة مشهد يسجل أروع صور الوحدة والإخاء بين المسلمين في إيران.

وتقوم إدارة خدمات الزوار في العتبة الرضوية بمجموعة من التحضيرات لمراسم العزاء، إذ يتشح ضريح الإمام الرضا (عليه السلام) بالسواد، وترفع الرايات السود في أماكن مختلفة من الحرم المطهر كصحن الرسول الأعظم (صلی الله عليه وآله وسلم) إيذاناً بالحزن والعزاء.

وتقام في هذا الصحن، الکثیر من البرامج اليومية قبيل إقامة الصلوات الخمس جماعة وغيره من البرامج الثقافیة والدینیة بالإضافة إلى صلاتي الجمعة والعيد.

وتجدر الإشارة إلى أن الصحن "الجامع الرضوي" تغير اسمه إلى صحن "الرسول الأعظم" (ص) تزامنا مع ليلة المبعث النبوي الشريف، العالم الماضي 2020 الموافق للـ27 من رجب المرجب سنة 1442حيث أُقيمت مراسم احتفال خاصة بهذا الحدث.

وقد جاء هذا التغيير بناء على طلب زوار الإمام الرضا عليه السلام بتسمية أحد صحون العتبة الرضوية المقدسة باسم خاتم النبيين (ص).

ويعتبر مرقد الإمام الرضا (ع) أحد أكبر المراكز الدينية في العالم الإسلاميّ بمساحة تبلغ مليون متر مربع، ويعد صحن "الرسول الأعظم"(ص) أکبر صحون هذا الحرم المطهر بمساحة تبلغ 118 ألف متر مربع، وتم بناؤه بين عامي 1987 و2002 ميلادية ويقع في الضلع الجنوبي للضريح المطهر حیث يضم 6 مآذن و3 إيوانات تسمى باب الهادي وباب الكاظم (ع) وإيوان الإمام ولي العصر (عجل) ویقع فیه باب الجواد وباب الرضا (ع).


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
أسرة آل الصدر: لم نفوض احدا للنطق باسمنا ونهب المال العام بعنوان ديني.. والعراق لكل العراقيين وليس عراق آل الصدر
متى اقتحمت ايران عصر الفضاء؟
محادثات إيرانية سورية بشأن ترميم المعالم التاريخية
الحكومة الايرانية تستهدف ايجاد 4 ملايين فرصة عمل حتى 2026
الولايات المتحدة تامل باستئناف سريع للمفاوضات حول النووي الإيراني
بدء عملية استبدال الوقود السنوية لمحطة بوشهر النووية
معرض اعادة الإعمار "عمرها 2021" يختتم أعماله في مدينة المعارض بدمشق
هادي العامري: يجب إخراج دعاة التطبيع من العراق
عضو كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية: التدخل الامريكي في الشؤون اللبنانية بلغ اعلى مستوياته
حماس: يجب اعداد جيل واعد ومقاوم من اجل التحرير الشامل لكافة الاراضي الفلسطينية
وزير النفط: إيران قادرة على حل أزمة الوقود في العالم لو رفع الحظر الاميركي الظالم عنها
معلم فلسطيني يبتكر أسلوب دمج الفن بالعملية التعليمية
متحدث الخارجية: الجهود مستمرة لبدء علاقات مستديمة بين طهران والرياض
العتبة الرضوية تحيي ذكرى رحيل النبي محمد (ص)
الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي امير عبداللهيان في موسكو
بعد تصدي فلسطينيين لشرطة الاحتلال في كفرقاسم.. بينيت: تشكلت لدينا دولة داخل الدولة
على هامش فعاليات اكسبو دبي.. محمد بن راشد يلتقي رؤساء رواندا واوغندا
"وثائق باندورا" تكشف عن ثروات سرية لقادة عالميين وزعماء
وزير الخارجية السعودي: عقدنا جولة رابعة من المحادثات مع إيران
الانتخابات العراقية.. النتيجة: عراق آخر
جبهة أندراب المحاذية لبنجشير تؤكد استمرار الحرب وتتهم طالبان وقوات باكستانية بقتل أطفال
أسرة آل الصدر: لم نفوض احدا للنطق باسمنا ونهب المال العام بعنوان ديني.. والعراق لكل العراقيين وليس عراق آل الصدر
المبعوث الأممي لليمن يلتقي نائب الرئيس المنتهية ولايته
طالبان تعود إلى موقع تدمير تمثال بوذا لتدمر هذه المرة تمثالا لأقلية الهزارة
مقتل طفل وعاملين آسياويين جراء الإعصار شاهين
جناح السعودية في إكسبو دبي شاهد على تعثر رؤية بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة
تنشر للمرة الأولى: مشاهد لحظة وصول عدد من أسرى عملية جلبوع لمسجد الناعورة
يجب عدم السماح لفلول تجتمع في طريق الذل والخيانة والتطبيع مع الكيان الصهيوني
البرازيل والإمارات تبحثان آفاق تعزيز التنمية الاقتصادية
الكسكسي والزفيطي والسفيرية وأطباق أخرى تحضر في المسابقة الوطنية للطبخ التقليدي بوهران+صورة
پرطرفدارترین عناوین
5 اصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرة في بيت دجن شرق نابلس
27 % من المحطات باتت من دون بنزين ووضع سائقين عسكريين في حال تأهب