العتبة الرضوية تحيي ذكرى رحيل النبي محمد (ص)

تشهد المدن الإيرانية وخاصة مدينة مشهد والعتبة الرضوية المقدسة مراسم خاصة بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص) وسبطه الإمام الحسن المجتبى (ع) في الثامن والعشرين من شهر صفر، والتي تقام مع مراعات كافة الإجراءات الصحية.

موقع تابناك الإخباري_وككل عام يجتمع في مراسم العزاء هذه آلاف الزوار من السنة والشيعة في مدينة مشهد يسجل أروع صور الوحدة والإخاء بين المسلمين في إيران.

وتقوم إدارة خدمات الزوار في العتبة الرضوية بمجموعة من التحضيرات لمراسم العزاء، إذ يتشح ضريح الإمام الرضا (عليه السلام) بالسواد، وترفع الرايات السود في أماكن مختلفة من الحرم المطهر كصحن الرسول الأعظم (صلی الله عليه وآله وسلم) إيذاناً بالحزن والعزاء.

وتقام في هذا الصحن، الکثیر من البرامج اليومية قبيل إقامة الصلوات الخمس جماعة وغيره من البرامج الثقافیة والدینیة بالإضافة إلى صلاتي الجمعة والعيد.

وتجدر الإشارة إلى أن الصحن "الجامع الرضوي" تغير اسمه إلى صحن "الرسول الأعظم" (ص) تزامنا مع ليلة المبعث النبوي الشريف، العالم الماضي 2020 الموافق للـ27 من رجب المرجب سنة 1442حيث أُقيمت مراسم احتفال خاصة بهذا الحدث.

وقد جاء هذا التغيير بناء على طلب زوار الإمام الرضا عليه السلام بتسمية أحد صحون العتبة الرضوية المقدسة باسم خاتم النبيين (ص).

ويعتبر مرقد الإمام الرضا (ع) أحد أكبر المراكز الدينية في العالم الإسلاميّ بمساحة تبلغ مليون متر مربع، ويعد صحن "الرسول الأعظم"(ص) أکبر صحون هذا الحرم المطهر بمساحة تبلغ 118 ألف متر مربع، وتم بناؤه بين عامي 1987 و2002 ميلادية ويقع في الضلع الجنوبي للضريح المطهر حیث يضم 6 مآذن و3 إيوانات تسمى باب الهادي وباب الكاظم (ع) وإيوان الإمام ولي العصر (عجل) ویقع فیه باب الجواد وباب الرضا (ع).



