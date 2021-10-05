الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي امير عبداللهيان في موسكو

ونوهت الخارجية الروسية في بيانها، بان مواقف موسكو وطهران قبال العديد من القضايا الدولية، قريبة من بعضها الاخر او مشتركة.

اعلنت الخارجية الروسية في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، ان وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبد اللهيان" سيلتقي في موسكو، بنظيره الروسي "سرغئي لافروف".

واوضح البيان، ان هذا اللقاء سيجري يوم الاربعاء القادم (6 اكتوبر)، ويأتي على امتداد المباحثات المنتظمة بين رئيسي الجهاز الدبلوماسي الايراني والروسي؛ والذي كان اخرها في 9 سبتمبر الماضي.

وبحسب الخارجية الروسية، سيبحث لافروف وامير عبداللهيان في الوضع الافغاني الراهن وسبل المشاركة في عملية اعادة اعمار هذا لبلد.

ونوهت الخارجية الروسية في بيانها، بان مواقف موسكو وطهران قبال العديد من القضايا الدولية، قريبة من بعضها الاخر او مشتركة.

كما لفت البيان، بان وزيري الخارجية الايراني والروسي لديهما تركيز خاص على موضوع الاتفاق النووي.