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سفارة جمهوریة الاسلامیة الإيرانية توجه الشكر للحكومة العراقية لإقامة مراسم أربعينية الإمام الحسين (ع)

وبحسب العتبات المقدسة، حضر حوالي 16 مليون زوار يوم الأربعين الحسيني في كربلاء العام الجاري.
رمز الخبر: ۵۸۰۷۲
تأريخ النشر: 05 October 2021

أشادت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، في بيان لها، بالحكومة العراقية وجميع الذين شاركوا في اقامة مراسم أربعينية الإمام الحسين (ع).

وافادت ارنا يوم الأحد، جاء في البيان: ان سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق تتقدم بإحر التعازي بمناسبة حلول ذکری رحیل النبي الاكرم (ص) وكذلك استشهاد الامام حسن المجتبى (ع ) وتعرُب عن مشاعر الاشادة والتقدير للحكومة العراقیة والشعب العراقي الکریم، واصحاب المواكب، وخدمة الامام الحسین (ع) وجمیع الذین قدموا المساعدات والتسهيلات اللازمة لحضور الزوار الايرانيين في مراسم اربعینیة الامام الحسين (ع) لسنة 1443 هـ.ق وسجلوا هذه الملحمة الرائعة.

وفمما لاشك فیه ان اربعينیة هذا العام رافقتها بعض الصعوبات بفعل القيود الناتجة عن جائحة كورونا مما اسفر عن استضافة اعداد محددة من الزوار الايرانيين ؛ لكن في الختام بفضل الله سبحانه وتعالی وببركة دماء سيد الشهداء (ع) ادی الامر الی التواجد الملیونی لعشاق الامام الحسين (ع) من ابناء الشعب العراقي وزوار البلدان الاخرى في كربلاء المقدسة.

وان هذه السفارة اذ تجدّد الشكروالامتنان لکافة القائمین علی هذه المراسم، تأمل من خلال التخطيط والظروف القادمة ان تقام مراسم اربعينیة الامام الحسين(ع) ان شاء الله في السنة القادمة ای عام 1444 هـ ق بعیداً ان اية قيود وان یحالف التوفیق في السنة القادمة خدام زوار الحسين (ع ) الاعزاء لاسداء الخدمات الی عشاقه وموالیه وتتعزز اواصر المحبة والتواصل المبارک بين الحكومتين والشعبيين الكبيرين الايرانی والعراقی اكثر من ای وقت مضی و یتجسد شعار " حب الحسين يجمعنا" علی ارض الواقع سائلین الباری عزوجل اًن يمّن على الشعبين الايراني والعراقي بموفور الصحة والسلامة وان تزول اعراض وتداعیات جائحة الكورونا عنهما فی اقرب فرصة ممکنة.

وبحسب العتبات المقدسة، حضر حوالي 16 مليون زوار يوم الأربعين الحسيني في كربلاء العام الجاري.

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