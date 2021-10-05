النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۹مشاهدات
‍ پ

مبدع ايراني يحصد ذهبية مهرجان تكنوفيست العالمي

ان مشروع المبدع الايراني حقق تفوقا على 300 مشروع منافس اخر ضمن منافسات مهرجان تكنوفيست الدولي الذي تستضيفه تركيا سنويا.
رمز الخبر: ۵۸۰۷۱
تأريخ النشر: 05 October 2021

اعلن "محمد فتح علي لو" وهو مدير قسم التنمية الشاملة بواحة العلوم والتكنولوجيا في محافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب)، اعلن فوز المبدع الايراني "رضا محمودي" بالميدالية الذهبية لمهرجان "تكنوفيست" العالمي.

وفي تصريحه لمراسل ارنا اليوم، اوضح "فتح علي لو" ان محمودي الذي يعمل مديرا تنفيذيا لشركة "برتو انرجي صدرا" التقنية الايرانية، قدم انجازه المتمثل في "مصباح ذكي بقدرات جديدة یعمل على الطاقة الشمسية" الى هذا المهرجان.

واضاف، ان مشروع المبدع الايراني حقق تفوقا على 300 مشروع منافس اخر ضمن منافسات مهرجان تكنوفيست الدولي الذي تستضيفه تركيا سنويا.

علما ان مهرجان تكنوفيست الدولي التقني، اقيم لهذا العام بمدينة "غازي عنتاب" التركية تحت شعار "الحركة التقنية الوطنية"؛ خلال الفترة من 24 الى 27 سبتمبر الماضي.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
أسرة آل الصدر: لم نفوض احدا للنطق باسمنا ونهب المال العام بعنوان ديني.. والعراق لكل العراقيين وليس عراق آل الصدر
متى اقتحمت ايران عصر الفضاء؟
محادثات إيرانية سورية بشأن ترميم المعالم التاريخية
الحكومة الايرانية تستهدف ايجاد 4 ملايين فرصة عمل حتى 2026
الولايات المتحدة تامل باستئناف سريع للمفاوضات حول النووي الإيراني
بدء عملية استبدال الوقود السنوية لمحطة بوشهر النووية
معرض اعادة الإعمار "عمرها 2021" يختتم أعماله في مدينة المعارض بدمشق
هادي العامري: يجب إخراج دعاة التطبيع من العراق
عضو كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية: التدخل الامريكي في الشؤون اللبنانية بلغ اعلى مستوياته
حماس: يجب اعداد جيل واعد ومقاوم من اجل التحرير الشامل لكافة الاراضي الفلسطينية
وزير النفط: إيران قادرة على حل أزمة الوقود في العالم لو رفع الحظر الاميركي الظالم عنها
معلم فلسطيني يبتكر أسلوب دمج الفن بالعملية التعليمية
متحدث الخارجية: الجهود مستمرة لبدء علاقات مستديمة بين طهران والرياض
العتبة الرضوية تحيي ذكرى رحيل النبي محمد (ص)
الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي امير عبداللهيان في موسكو
بعد تصدي فلسطينيين لشرطة الاحتلال في كفرقاسم.. بينيت: تشكلت لدينا دولة داخل الدولة
على هامش فعاليات اكسبو دبي.. محمد بن راشد يلتقي رؤساء رواندا واوغندا
"وثائق باندورا" تكشف عن ثروات سرية لقادة عالميين وزعماء
وزير الخارجية السعودي: عقدنا جولة رابعة من المحادثات مع إيران
الانتخابات العراقية.. النتيجة: عراق آخر
جبهة أندراب المحاذية لبنجشير تؤكد استمرار الحرب وتتهم طالبان وقوات باكستانية بقتل أطفال
أسرة آل الصدر: لم نفوض احدا للنطق باسمنا ونهب المال العام بعنوان ديني.. والعراق لكل العراقيين وليس عراق آل الصدر
المبعوث الأممي لليمن يلتقي نائب الرئيس المنتهية ولايته
طالبان تعود إلى موقع تدمير تمثال بوذا لتدمر هذه المرة تمثالا لأقلية الهزارة
مقتل طفل وعاملين آسياويين جراء الإعصار شاهين
جناح السعودية في إكسبو دبي شاهد على تعثر رؤية بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة
تنشر للمرة الأولى: مشاهد لحظة وصول عدد من أسرى عملية جلبوع لمسجد الناعورة
يجب عدم السماح لفلول تجتمع في طريق الذل والخيانة والتطبيع مع الكيان الصهيوني
البرازيل والإمارات تبحثان آفاق تعزيز التنمية الاقتصادية
الكسكسي والزفيطي والسفيرية وأطباق أخرى تحضر في المسابقة الوطنية للطبخ التقليدي بوهران+صورة
پرطرفدارترین عناوین
5 اصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرة في بيت دجن شرق نابلس
27 % من المحطات باتت من دون بنزين ووضع سائقين عسكريين في حال تأهب