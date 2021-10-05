مبدع ايراني يحصد ذهبية مهرجان تكنوفيست العالمي

ان مشروع المبدع الايراني حقق تفوقا على 300 مشروع منافس اخر ضمن منافسات مهرجان تكنوفيست الدولي الذي تستضيفه تركيا سنويا.

اعلن "محمد فتح علي لو" وهو مدير قسم التنمية الشاملة بواحة العلوم والتكنولوجيا في محافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب)، اعلن فوز المبدع الايراني "رضا محمودي" بالميدالية الذهبية لمهرجان "تكنوفيست" العالمي.

وفي تصريحه لمراسل ارنا اليوم، اوضح "فتح علي لو" ان محمودي الذي يعمل مديرا تنفيذيا لشركة "برتو انرجي صدرا" التقنية الايرانية، قدم انجازه المتمثل في "مصباح ذكي بقدرات جديدة یعمل على الطاقة الشمسية" الى هذا المهرجان.

واضاف، ان مشروع المبدع الايراني حقق تفوقا على 300 مشروع منافس اخر ضمن منافسات مهرجان تكنوفيست الدولي الذي تستضيفه تركيا سنويا.

علما ان مهرجان تكنوفيست الدولي التقني، اقيم لهذا العام بمدينة "غازي عنتاب" التركية تحت شعار "الحركة التقنية الوطنية"؛ خلال الفترة من 24 الى 27 سبتمبر الماضي.