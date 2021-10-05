القوات المسلحة على أتم الاستعداد ولن نقبل بتواجد الإرهابيين قرب حدود إيران

ليس من المقبول أن تطلق بعض الدول تصريحات غير واقعية واستفزازية ومتأثرة بدول أخرى بشأن رفع جاهزية الوحدات القتالية للجمهورية الإسلامية.

اكد قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور، الاستعداد التام للقوات المسلحة، قائلا، لن نقبل بتواجد الإرهابيين بالقرب من حدود إيران.

وفي تصريح لمراسل تسنيم الدولية للأنباء قال العميد باكبور، ان جاهزية القوات المسلحة حاليا جيدة جدا وهم على أتم الاستعداد، مضيفا: لحسن الحظ، البلاد كلها، ولا سيما كردستان، في أمن كامل وليس لدينا أي مشاكل خاصة.

وكان قائد القوات البرية لحرس الثورة اشار في تصريح سابق إلى أهمية وضرورة المراقبة المستمرة والمتواصلة لأمن الحدود والمناطق الحدودية، وقال: ان أمن حدود الجمهورية الإسلامية والدول الصديقة والمجاورة هي قضية مترابطة وهذه المسألة مهمة جدا بالنسبة لنا.

ووصف منع التغييرات في حدود الدول المجاورة بأنها استراتيجية جادة للجمهورية الإسلامية وقال: نعتبر أي تغيير جيوسياسي في المنطقة مخلاً بالأمن الداخلي للبلاد وقد أعلنا دائما أنه أحمر. ولن نقف مكتوفي الايدي.

واضاف العميد باكبور إن الجمهورية الإسلامية تتوقع أن تكون المناطق الحدودية المجاورة والدول المجاورة بيئة آمنة ومصدر لأمن الدول والمنطقة.

وتابع: ليس من المقبول أن تطلق بعض الدول تصريحات غير واقعية واستفزازية ومتأثرة بدول أخرى بشأن رفع جاهزية الوحدات القتالية للجمهورية الإسلامية.

واكد أن أرض دول الجوار لا ينبغي أن تكون منصة لتحركات الكيان الصهيوني، قائلا: لن نقبل بتحويل ارض اي بلد الى مقر لتواجد عناصر هذا الكيان المزيف.