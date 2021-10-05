بالصورة: ايران تحصد 6 ميداليات ذهبية وفضية في بطولة العالم للمصارعة

حصدت ايران حتى الان 6 ميداليات ( 3 ذهبية و 3 فضية ) في بطولة العالم للمصارعة الحرة المقامة في العاصمة النرويجية اوسلو .

ویذکر ان المصارع الايراني لوزن 92 كيلوغراما كامران قاسم بور تغلب اليوم على منافسه الروسي كوربانوف و فاز بالميدالية الذهبية للبطولة ليبلغ عدد الميداليات الذهبية التي حصدها الفريق الايراني للمصارعة 3 ميداليات.

وفاز كلا من علي رضا سرلك وامير محمد يزداني ومحمد نخودي بالميداليات الفضية للبطولة ليبلغ عدد النقاط التي حصل عليها الفريق الوطني 135 نقطة حتى الان.

وكان المصارعين الايرانيين حسن يزداني وامير حسين زارع قد فازا يوم امس بميداليتين ذهبيتين لوزني 86 و 125 كيلوغراما على التوالي في بطولة العالم للمصارعة الحرة المقاومة في النرويج.

وانطلقت السبت بطولة العالم للمصارعة في النرويج بمشاركه العديد من دول العالم من بينهم الجمهورية الاسلامية الايرانية.