قائد الثورة الاسلامية يبعث برسالة شكر لفريق المصارعة الايراني

ان فوز ابطال فريق المصارعة لبلادنا الذي يبعث عن الفخر قد أسعد الجميع سيما شباب الوطن .. اعرب عن خالص شكري لهم.

بعث سماحة قائد الثورة الاسلامية برسالة شكر لفريق المصارعة الايراني لما حققه من انجازات تبعث على الفخر والاعتزاز في بطولة العالم للمصارعة الحرة المقامة في النرويج.

ویذکر اثر الانجازات التي حققها ابطال فريق المصارعة الايراني في بطولة العالم للمصارعة الحرة بالنرويج وفوزه بالميداليات الذهبية والفضية اعرب سماحة قائد الثورة الاسلامية في رسالة له عن شكره لفريق المصارعة الايراني.

وجاء في هذا الرسالة : ان فوز ابطال فريق المصارعة لبلادنا الذي يبعث عن الفخر قد أسعد الجميع سيما شباب الوطن .. اعرب عن خالص شكري لهم.

وقد فاز فريق المصارعة الايراني لحد الان بـ 3 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات فضية في بطولة العالم للمصارعة الحرة المقامة بالنرويج.