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السفارة الإيرانية بصنعاء تدشن مشروعًا صحيًا في المستشفى الجمهوري بحضور السفير الإيراني

افتتح وكيل وزارة الصحة اليمني علي جحاف وبحضور الشفير الإيراني حسن ايرلو مشروع إعادة تأهيل وترميم قسم عمليات الطوارىء التوليدية بالمستشفى والمتوقف منذ أكثر من 25 سنة وذلك بدعم وتمويل من السفارة الإيرانية بصنعاء.
رمز الخبر: ۵۸۰۶۱
تأريخ النشر: 05 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال ايرلو خلال الافتتاح إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى جاهدة لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية للشعب اليمني"، مشيراً إلى أن "ترميم المستشفى جاء بناءً على طلب من وزير الصحة في حكومة الانقاذ الدكتور طه المتوكل، وأن هذا الدعم يأتي في إطار التعاون بين البلدين الشقيقين والذي سيستمر في كافة المجالات".

من جانبه شكر رئيس هيئة مستشفى الجمهوري التعليمي مطهر مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا الدعم لترميم قسم العمليات الكبرى، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المركز بأجهزة حديثة ذات مواصفات عالمية وهو انجاز نوعي في ظل العدوان والحصار المستمر على اليمن للعام السابع على التوالي.

وقال وكيل وزارة الصحة علي جحاف خلال الافتتاح إن "مدخلات هذا المشروع تصب في مصلحة المرضى اليمنيين، ويخفف من معاناتهم ولاسيما واليمن يعيش في ظروف الحصار، مقدما شكره للشعب والقيادة الإيرانية ، ومتطلعا للمزيد من الدعم في هذا الجانب".

وفي ختام الافتتاح كرّمت السفارة الإيرانية بصنعاء قيادة المستشفى الجمهوري التعليمي وعدد من المهندسين والعاملين في المشروع.

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