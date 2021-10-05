وزير الخارجية يستقبل بوريل ويبحث معه سبل تعزيز التعاون بين الرياض والاتحاد الاوروبي

استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والوفد المُرافق له.

موقع تابناك الإخباري_وجرى خلال الاستقبال التوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة الخارجية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي في الاتحاد الأوروبي، التي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وأكد وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي أن العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي عميقة وتاريخية، وقد امتدت هذه العلاقة لما يزيد على نصف قرن، وتوجت بافتتاح بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي عام 2018.

كما نوّه فيصل بن فرحان بالعلاقات الاقتصادية بين بلاده والاتحاد الأوروبي، حيث يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري للسلع بين المنامة والاتحاد الأوروبي بلغ في عام 2020 ما يزيد على 40 مليار يورو.