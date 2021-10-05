محمد بن زايد يزور جناحي الامارات وصربيا في اكسبو دبي

زار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان جناح الإمارات في " إكسبو 2020 دبي "، اضافة الى جناح صربيا حيث التقى رئيسها الكسندر فوتشيتش.

موقع تابناك الإخباري_زار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان جناح الإمارات في " إكسبو 2020 دبي "، متفقدا اقسامه الذي يروي قصة نشأة الإمارات، والذي صمم على شكل صقر يستعد للانطلاق.

وتفقد بن زايد أقسام جناح الإمارات الذي يتكون من أربعة طوابق بإجمالي مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع ويضم مساحة مخصصة للضيافة في الطابق العلوي ومعارض الثقافة والإنجازات الإماراتية.

وقال إن الإمارات تستهدف من خلال استضافتها إكسبو وجناح الإمارات المشارك الى تقديم "تجربة غنية وفريدة تكون مصدر إلهام للآخرين تنطلق من ثقافة مجتمعها الأصيل وقيمه الإنسانية الراسخة"، وفق بيان لمكتبه الاعلامي.

وأضاف بن زايد ان "طموحاتنا كبيرة ونمضي لتحقيقها على أرض الواقع بتفاؤل وعزيمة وثقة لجعل بلدنا والعالم المكان الأفضل للحياة والإسهام بتحقيق مستقبل مشرق للبشرية."

وأشار إلى أن جناح الإمارات "يعد منصة نوعية متميزة لتعريف العالم بما حققته الدولة ونهضتها خلال العقود الماضية وما تطمح إلى تحقيقه خلال الخمسين عاماً المقبلة".

ولاحقا، زار محمد بن زايد جناح صربيا المشاركة في "إكسبو 2020 دبي"، وكان في استقباله رئيس صربيا الكسندر فوتشيتش الذي افتتح جناح بلاده.

وأعرب بن زايد عن سعادته بلقاء الرئيس الصربي، متمنياً لصربيا وشعبها دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الإماراتية - الصربية مزيداً من النماء والتطور.

وتعرف بن زايد من الرئيس الصربي خلال جولته في الجناح، على ما يجسده من ثقافة البلد وتاريخه ونهضته وما يطمح إلى تحقيقه لشعبه في المستقبل.

وأشاد بمستوى تنظيم الجناح وما يتضمنه من محتوى في مجالات الابتكار والإبداع وتقنية المعلومات والاتصالات والشركات الناشئة وتجسيده أهمية التكنولوجيا في تطور الحضارة، إضافة إلى التعريف برؤية البلد الطموحة إلى المستقبل.