الداخلية الايرانية تحذّر الاعداء من تجنب أي مغامرة ضد إيران

أكد وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي ان الجمهورية الإسلامية الایرانیة تريد أفضل العلاقات مع جيرانها، محذرا الأعداء من أي مغامرة ضد إيران.

موقع تابناك الإخباري_وتطرق وحيدي في حديث للصحفيين اليوم الاثنين، عن تحركات جيران إيران في الشمال الغربي والتصريحات الأخيرة للرئيس الأذربايجاني قائلا: "إن سياستنا التمسك بحسن الجوار وأذرعنا مفتوحة لهم ونريد أفضل علاقة معهم".

أضاف، "أعداؤنا وخاصة الکیان الصهیوني والولايات المتحدة الامریکیة يريدون الانقسام بين شعوب المنطقة، لذلك يجب أن ننظر بحكمة شديدة إلى أن العلاقات طويلة الأمد بين ایران و جمهوریة أذربیجان مهمة للغاية في هذا الصدد ويجب احترامها.

وتابع: "إن الهدف من المناورات التي جرت في حدود شمال غرب البلاد هو إظهار قدرات القوات المسلحة ورسالتها للأعداء إعلاننا عن الاستعداد والقوة وتحذيرهم من أي مغامرة ورسالتها للاصدقاء هي السلام والامن".