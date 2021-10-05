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على هامش فعاليات اكسبو دبي.. محمد بن راشد يلتقي رؤساء رواندا واوغندا

استقبل حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، امس الاحد، رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الامارات.
رمز الخبر: ۵۸۰۴۵
تأريخ النشر: 05 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ورحّب بن راشد بالرئيس الرواندي والوفد المرافق، خلال اللقاء الذي عقد في مقر معرض "إكسبو 2020 دبي"، حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات الثنائية في ضوء الروابط التاريخية القوية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين في إطار توافق وجهات النظر حول القضايا الأساسية التي تخص المنطقة، وتوحد الرؤى حول ضرورة تضافر الجهود العالمية في مواجهة التحديات المشتركة العابرة للحدود، وزيادة الاستفادة من الموارد المتاحة وتعزيز مستقبل التنمية المستدامة.

وتطرق اللقاء إلى بحث فرص توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما على صعيد التبادل التجاري وفتح مجالات أرحب أمام القطاع الخاص في البلدين للتعرف على الفرص الاستثمارية القائمة والمستقبلية لدى الدولتين، خاصة في المجال السياحي مع بدء حركة السفر حول العالم في العودة التدريجية إلى أوضاعها الطبيعية، وفي ضوء ما تتمتع به الإمارات ورواندا من مقومات جذب متنوعة، علاوة على التعاون في مجالات التكنولوجيا والتطوير التقني والتعليم والزراعة والتنمية البشرية، والاستثمار الأخضر والاستدامة والبنية التحتية وغيرها من المجالات الحيوية.

وأكد بن راشد حرص الإمارات على دفع مجالات التعاون، مع رواندا إلى آفاق جديدة بما يعود بالنفع والفائدة على الشعبين الصديقين، ويعزز توجهات التنمية المستدامة واكتشاف مزيد من فرص التكامل الاقتصادي والثقافي بين الجانبين، ويمهد لتوسيع نطاق التعاون البنّاء مع قارة أفريقيا بصورة عامة.

من جانبه، أعرب كاغامي عن امتنانه لوقوف دولة الإمارات إلى جانب بلاده في مواجهة أزمة جائحة كوفيد-19 وكامل تقديره للمساعدات الطبية العاجلة التي قدمتها الإمارات إلى رواندا لمعاونتها على مواجهة الجائحة والحد من انتشارها.

الى ذلك، التقى بن راشد امس ايضا رئيس جمهورية أوغندا يوري كاغوتا موسيفيني، على هامش مشاركة بلاده في معرض إكسبو 2020 دبي.

وأعرب عن ترحيبه بالرئيس الأوغندي والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء الذي جرى في الجناح الأوغندي بمقر إكسبو آفاق تطوير العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على الشعبين، لاسيما مع استعداد العالم لمرحلة جديدة يستأنف خلالها مشاريعه وخططه التنموية الطموحة للمستقبل.

من جانبه، أكد الرئيس موسيفيني تقدير أوغندا للإمارات وعلى عمق الروابط بين البلدين، والتي أعرب عن أمله في تعزيزها من خلال توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات لاسيما السياحي منها والتجاري والاستثماري.

واطلع بن راشد بصحبة الرئيس موسيفيني، على محتوى جناح أوغندا المُقام في منطقة "الفرص" في إكسبو 2020 دبي، حيث تعرف على ما يقدمه الجناح من محتوى يبرز ملامح رئيسية من ثقافة أوغندا وطبيعتها وقطاع الزراعة المزدهر فيها.


         

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