السيسي يتسلم رسالة خطية من راعي مفاوضات سد النهضة

تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، رسالة خطية من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، الذي يرعى مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

موقع تابناك الإخباري_وسلم الرسالة إلى السيسي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والمندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الاتحاد الأفريقي جان ليون نجاندو الذي يجري زيارة إلى القاهرة غير محددة المدة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأوضح البيان أن تشيسيكيدي أعرب في رسالته للرئيس المصري عن “التقدير العميق لمساندة مصر للكونغو الديمقراطية في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي”، دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن مضمون الرسالة.

ولفت إلى أن السيسي وتشيسيكيدي تباحثا خلال اللقاء بخصوص “تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة القارية والتي تمثل أولوية على أجندة الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الحالية”، دون التطرق لتفاصيل تلك القضايا، وما إذا كانت شملت من عدمه أزمة سد النهضة، التي تعد أحد الأبرز بالقارة السمراء حاليا.

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ شهور ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملئ.