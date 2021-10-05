وزيرة خارجية ليبيا تصل المنامة بعد زيارتها الكويت

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، نجلاء المنقوش، والوفد المرافق لها إلى البحرين صباح اليوم الإثنين، في زيارة عمل.

موقع تابناك الإخباري_واستقبلها في مطار البحرين الدولي وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل الوزارة للشؤون القنصلية والإدارية، السفير توفيق أحمد المنصور، وعدد من المسؤولين في سفارة ليبيا لدى البحرين، حسب بيان الخارجية على موقعها الإلكتروني.

وتأتي تلك الزيارة بعدما اختتمت المنقوش زيارتها إلى دولة الكويت ولقاءاتها مع كبار المسؤولين الكويتيين.

وهناك، دعت المنقوش المسؤولين الكويتيين إلى المشاركة في المؤتمر الدولي المعني بالمبادرة الليبية للاستقرار، المقرر انعقاده بالعاصمة طرابلس أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري "كشريك داعم للعملية السياسية بليبيا".