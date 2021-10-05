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سيول وبيونغ يانغ تعيدان تشغيل خط الاتصال الساخن بينهما

أعادت الكوريتان الشمالية والجنوبية تشغيل خط الاتصال الساخن بينهما عبر الحدود، وفق ما أفادت سيول، حيث تبادل مسؤولون من الجانبين أول اتصال بينهما منذ آب/أغسطس.
رمز الخبر: ۵۸۰۴۰
تأريخ النشر: 05 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ويأتي تفعيل الخط الساخن او "الهاتف الأحمر" بعد أيام فقط من إثارة بيونغ يانغ مخاوف دولية باجرائها سلسلة تجارب صاروخية في غضون أسابيع، ما دفع مجلس الأمن الدولي الى عقد اجتماع طارئ.

وأكدت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية صباح الإثنين الاتصال الهاتفي بين المسؤولين الشماليين والجنوبيين.

وقالت الوزارة في بيان "مع استعادة خط الاتصال بين الجنوب والشمال، تعتبر الحكومة في تقييمها أنه تم توفير أرضية لاستعادة العلاقات بين الكوريتين"، مضيفا أن "الحكومة تأمل (...) استئناف الحوار بسرعة".

وذكرت الوكالة المركزية الكورية الشمالية للأنباء في وقت مبكر، اليوم الإثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعرب عن نيته إعادة تشغيل خطوط الاتصالات المقطوعة بين الشمال والجنوب"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة محاولة لإرساء "سلام دائم" في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت الكوريتان قد أعطتا إشارات بتحسن مفاجئ في العلاقات أواخر تموز/يوليو بإعلانهما استعادة الاتصالات عبر الحدود بعد قطعها قبل أكثر من عام.

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