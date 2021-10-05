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اسلامي:

الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية ملتزمتان بتنفيذ القانون الاستراتيجي للطاقة النووية

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي إن الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية ملزمتان بتنفيذ القانون الاستراتيجي النووي.
رمز الخبر: ۵۸۰۳۹
تأريخ النشر: 05 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأضاف اسلامي على هامش اجتماع لجنة المادة 90 لمجلس الشورى الإسلامي: ان الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية ملتزمتان بتنفيذ القانون الاستراتيجي للطاقة النووية حول الغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني.

وأردف: "اليوم حضرنا الهيئة وقدمنا شرحا حول اخر المستجدات بشان تنفيذ القانون الاستراتيجي الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني".

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية انه جرت مناقشات مختلفة وقررنا الاستفادة القصوى من الفرص المتبقية للتطبيق الكامل للقانون.

وقال إسلامي: "نأمل أنه من أجل بناء القدرة الوطنية، سنتمكن من الاستفادة القصوى من فرصة القانون النووي".

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