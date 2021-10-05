قال رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي إن الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية ملزمتان بتنفيذ القانون الاستراتيجي النووي.

موقع تابناك الإخباري_وأضاف اسلامي على هامش اجتماع لجنة المادة 90 لمجلس الشورى الإسلامي: ان الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية ملتزمتان بتنفيذ القانون الاستراتيجي للطاقة النووية حول الغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني.

وأردف: "اليوم حضرنا الهيئة وقدمنا شرحا حول اخر المستجدات بشان تنفيذ القانون الاستراتيجي الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني".

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية انه جرت مناقشات مختلفة وقررنا الاستفادة القصوى من الفرص المتبقية للتطبيق الكامل للقانون.

وقال إسلامي: "نأمل أنه من أجل بناء القدرة الوطنية، سنتمكن من الاستفادة القصوى من فرصة القانون النووي".