الكاظمي يطلع على تطبيق المحاكاة الاخيرة للانتخابات: فرصة تاريخية للتغيير وتصحيح المسارات

اطلع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، على تطبيق المحاكاة الخامسة، والاخيرة، قبيل اجراء انتخابات العاشر من شهر تشرين الاول.

موقع تابناك الإخباري_وقال الكاظمي خلال زيارته مقر المفوضية: ان نجاح تنفيذ المحاكاة الخامسة هذا اليوم، يدلّ على التحضيرات والاستعدادات الكاملة لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تعبّر عن تطلعات العراقيين المستقبلية.

واكد رئيس مجلس الوزراء ان "الحكومة أوفت بتعهداتها التي قطعتها أمام الشعب العراقي، وقدّمت كل الاجراءات التي من شأنها تسهيل عمل مفوضية الانتخابات، وتعزيز التجربة الديمقراطية".

وبين الكاظمي ان "انتخابات العاشر من تشرين الاول تعدّ فرصة تأريخية للتغيير، وتصحيح المسارات"، وفق ما جاء في بيان لمكتبه الاعلامي.

وشدّد الكاظمي على التعامل بحزم مع اية محاولة للتزوير، وعدم السماح بها، مؤكدا "المتابعة المستمرة للتجاوزات والخروقات من قبل المرشحين والاحزاب، حيث سيتم التعامل معها قانونياً من قبل المفوضية."