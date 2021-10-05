جناح مصر في اكسبو دبي.. اقبال كثيف لمشاهدة النقوشات الفرعونية والمدن الذكية

شهد الجناح المصري المشارك في فعاليات معرض إكسبو دبي 2020 إقبالا كثيفا من الزائرين، منذ اليوم الأول لبدء الفعاليات.

موقع تابناك الإخباري_فتح الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 دبي، أبوابه للجمهور قبل يومين، مع افتتاح المعرض رسميًا.

وشهد الجناح المصري إقبالًا كبيًرا من الزائرين منذ بداية افتتاح المعرض، بحسب ما ذكرته وزارة الصناعة والتجارة والصفحة الرسمية للمعرض.

وتشارك مصر في إكسبو 2020 دبي بجناح مميز يعكس ثقلها ومكاناتها على المستويين الإقليمي والعالمي، يقع في منطقة الفرص، وصممه المهندس المعماري حازم حمادة، ويمتد على مساحة ألف متر مربع، وفقًا للموقع الرسمي للجناح.

وتستهدف مصر في هذا المحفل الدولي أن يكون الجناح المصري من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في المعرض، وذلك بفضل ما تتمتع به مصر من حضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات.

ويزين الجناح من الخارج نقوشًا فرعونية، وصورة مجسمة للملك الذهبي توت عنخ آمون، ويتكون من 3 طوابق ويشكل المدخل الرئيسي للجناح بوابة ثلاثية الأضلاع تحاكي تصميم الأهرامات.

ومن المقرر أن يتم عقد 116 فعالية داخل الجناح المصري تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية.