شحنات جديدة فاسدة لبرنامج الغذاء العالمي تكشف عنها الجهات الأمنية في ميناء الحديدة

كشفت الجهات المعنية في محافظة الحديدة عن بقوليات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي الفاسدة وعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس، قادمة من أميركا وأوكرانيا.

وقال مدير عام وقاية النبات، أن شحنات البازيلاء التابعة لبرنامج الغذاء العالمي مليئة بالحشرات والديدان وبالتالي غير صالحة للأكل حيث بلغت الكمية عشرة آلاف و600 و 43 طنًا اي ما يقارب 600 حاوية على ثلاث دفعات وسيتم اليوم مصادرتهم او اعادتهم الى حيث المصدر.

وأضاف مدير محطة الحجر النباتي بميناء الحديدة والصليف محمد راسم أنه قد تم رفض 600 حاوية منذ شهر 5 حتى الى الآن حوالي 600 حاوية حيث سيتم اما اعادتها او اتلافها بحسب المناسب، لان بقائها يعتبر كارثة بيئية على البلاد.

بدوره قال رئيس قسم مكافحة الآفات ووقاية النبات بوزارة الزراعة المهندس عبد السلام شفيق، "وجدنا من خلال الفحص والتفتيش في الحاويات أن الإصابة كبيرة جدا وبأكثر من نوع من الحشرات، حشرات أولية ممنوع دخولها بتاتًا ووجدنا أيضا نوع حشرات تعتبر ثانوية، لذلك الموضوع لا يجب السكوت عنه لان في حال استخدم الانسان هذه المواد يصاب مباشرة بالتسمم لسرعة تفاعلها في الجسم.

المصدر : قناة المسيرة