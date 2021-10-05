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عطل عالمي مفاجئ يصيب واتساب وفيسبوك وإنستغرام

أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم اليوم الاثنين بتعطل خدمات منصات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.
رمز الخبر: ۵۸۰۳۵
تأريخ النشر: 04 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وذكر موقع "Down Detector" الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى "فيسبوك".

وأضاف الموقع أن المشكلة شاملة وعالمية.

وقال حساب فيسبوك على تويتر، "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

وقال حساب واتساب:،"نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع واتساب في الوقت الحالي. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن".

وقال حساب إنستغرام، "يواجه إنستغرام بعض الوقت الصعب في الوقت الحالي، وقد تواجه مشكلات في استخدامه. تحمل معنا، نحن نعمل على حل ذلك".

وانضم موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل قليل إلى شبكات التواصل الاجتماعي التي تواجه أعطالا في عدد من دول العالم.

​وسبق لموقع "فيسبوك" أن تعرض لأعطال وانقطاعات عالمية خلال الأشهر الماضية، وكان آخرها في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وذلك يرجع إلى تشابك تطبيقاته الثلاثة "واتسآب" و"فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام" مع بعضها البعض.

 

         

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عطل عالمي مفاجئ يصيب واتساب وفيسبوك وإنستغرام
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