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اشتية:

سنعقد جلسات في كل المحافظات بما فيها القدس.. والجلسة القادمة ستكون في جنين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء سوف يعقد جلساته في جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس، وعليه ستكون الجلسة القادمة في جنين.
رمز الخبر: ۵۸۰۲۹
تأريخ النشر: 04 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأكد اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء رقم 127، في رام الله، إن هذه الجلسات من أجل الذهاب للمواطنين والاطلاع على احتياجاتهم، إضافة إلى الدخول في حوارات مجتمعية مع الفعاليات في المحافظات.

وأوضح أن هناك موجة كبيرة من الإرهاب والعنف الموجهة ضد شعبنا من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

وأضاف اشتيه، إنه "خلال النصف الأول من العام الجاري، بدأ واضح أن هناك سياسة مستمرة لإطلاق النار التي تنتهجها إسرائيل تجاه أبناء شعبنا"، مشيرا إلى أنها سياسة إجرامية يجب أن تتوقف.

وأكد اشتية أنه "على المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في فلسطين، رفع صوتها وتقاريرها لفضح سياسة القتل التي تمارسها دولة الاحتلال".

من جانب آخر، اعلن اشتية انه "أصدر قرار بقانون لقانوني الشركات والاتصالات واللذان يعتبران من أهم القوانين لتنظيم القطاع الاقتصادي وسوف سيفسح هذا المجال للعديد من الشركات والمستثمرين لتجاوز قضايا لم تكن مبررة".

وبين أنه سيتم متابعة العملية التشريعية بأولوياتها بما يحمي الاقتصاد الوطني ويعزز القاعدة الإنتاجية ويحمي الاستثمارات والمستثمرين في كافة القطاعات بكافة المناطق الفلسطينية.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم مواضيع متعلقة بالظواهر السلبية في المجتمع، والمخطط المكاني، والدور الإعلامي الوطني في الدفاع عن المشروع الوطني وحمايته.

 

         

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