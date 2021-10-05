توقيع أول مرحلة من مخصصات الصناديق العربية والإسلامية للعام 2019 برعاية اشتية

جرى أمس الأحد، توقيع المرحلة الأولى من مخصصات الصناديق العربية والإسلامية للعام 2019 لدعم قطاعي البنية التحتية والصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بقيمة 19.5 مليون دولار.

موقع تابناك الإخباري_وجرى حفل توقيع الاتفاقية برعاية وحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في مكتبه برام الله، بحضور وزيرة الصحة مي الكيلة، ووزير شؤون القدس فادي الهدمي، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي.

وشملت المنحة التي وقعها بالإنابة عن البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرا لصندوق الأقصى مستشارة البنك في فلسطين اخلاص الرطروط، اتفاقية مشروع دعم البنية التحتية وتأهيل الطرق في الضفة الغربية بقيمة 3 مليون دولار، وقعها ممثلًا عن الحكومة وزير الاشغال العامة والإسكان محمد زيارة، واتفاقية مشروع دعم القطاع الصحي من خلال انشاء مستودعات أدوية وتجهيز مستشفيات حكومية، وقعها مدير المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار) كجهة منفذة محمد أبو عوض، واتفاقية ترميم واعمار وإعادة تأهيل مبانٍ سكنية ومبانٍ عامة في البلدة القديمة ومحيطها في مدينة القدس، وقعها رئيس مجلس إدارة جمعية الرفاه والتطوير احمد اللوزي، إضافة الى اتفاقية مشروع تعزيز إدارة النفايات الصلبة في مخيمات اللاجئين، وقعها كجهة منفذة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) مدير عام الشراكات في الشرق الأدنى لديها كريم عامر.

وقال رئيس الوزراء إن هذه المنحة من الصناديق العربية بقيمة 19.5 مليون دولار، وما يميزها ليس فقط حجمها المالي بل لأنها تأتي في وقت مهم بالنسبة لنا"، معربًا عن شكره للملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الذي نكن لهما كل المحبة والاحترام والتقدير، على ما تقدمه المملكة لفلسطين، وكذلك الشكر موصول لإدارة الصناديق العربية واللجنة الإدارية لصندوق الأقصى الذين يجتمعون بشكل دوري ويقدمون كل الدعم والتأييد لفلسطين.

وأضاف اشتية في كلمته عقب التوقيع: إذا اطلعنا على الجهد الكبير الذي يقوم به صندوق الأقصى نرى أن هناك بصمة إصبع للصندوق والصناديق العربية والإسلامية في كل قرية ومدينة ومخيم وفي كل القطاعات، والمهم اليوم أن القدس حاضرة في هذه المشاريع.

وأوضح أن "اتفاقية اليوم تشمل 3 مليون دولار لترميم مبانٍ في البلدة القديمة، ونحرص كل الحرص على تعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس، والبنك الإسلامي والصناديق العربية والإسلامية هي الجهة الوحيدة اليوم التي تقدم شيئا للقدس، ونريد أن نرى عملية التنمية في فلسطين تغطي كامل الجغرافيا الفلسطينية".

وأكمل اشتيه: الأونروا تستفيد اليوم من المنحة بقيمة 5 ملايين دولار للمخيمات الفلسطينية، 2 مليون دولار للمخيمات في الضفة الغربية و3 مليون لتأهيل المساكن في مخيمات قطاع غزة، ونحن دائما نؤكد في برامجنا على وحدة الوطن والجغرافيا والديمغرافية والمصير ونعكس ذلك في كل سياساتنا التنموية والتطويرية.

وتابع: هناك 4.7 مليون دولار ستقوم بتنفيذها وزارة الاشغال العامة والإسكان وهي تشمل طرقا في الضفة الغربية بما يوصل إلى القدس دائما، فكل طريق نبنيها في فلسطين يكون تركيزنا واهتمامنا أن تكون البوصلة نحو القدس.

وبين اشتية ان "هناك أيضا مشاريع بقيمة 6.7 مليون دولار لوزارة الصحة، ستشمل بناء وتشطيب مستودعات أدوية، وكذلك عيادات خارجية في مستشفى ثابت ثابت في طولكرم، وتوسيع قسم النسائية في مجمع فلسطين الطبي، وأيضا توريد جهاز الترا ساوند، وكذلك تأهيل وتشطيب مستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول بقيمة 2 مليون دولار".

وقال رئيس الوزراء: هذه المنحة ليست الدفعة الأخيرة، فخلال الشهر المقبل سيكون هناك اجتماع للجنة الإدارية لصندوق الأقصى حيث من المتوقع أن تقر اللجنة حوالي 37 إلى 40 مليون دولار لصالح فلسطين.