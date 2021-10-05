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طالبان تعلن تدمير قاعدة لتنظيم "داعش" في كابول وتؤكد مقتل جميع العناصر بداخلها

أعلنت حركة طالبان القضاء على خلية لتنظيم "داعش" الإرهابي في عملية أمنية في أحد أحياء كابول، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.
رمز الخبر: ۵۸۰۲۴
تأريخ النشر: 04 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد إن وحدة خاصة من قوات طالبان نفذت عملية ضد عناصر التنظيم في الحي 17 شمالي كابول.

وأكد مجاهد في تغريدة عبر صفحته على تويتر، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، أنه تم تدمير قاعدة التنظيم بالكامل وقتل جميع عناصره جراء هذا الهجوم الحاسم والناجح.

وتأتي العملية بعد ساعات من انفجار خارج مسجد في العاصمة الأفغانية، أسفر عن سقوط قتلى يوم امس الاحد.

الى ذلك، أفادت صفحة الامارة الاسلامية، المعروفة بقربها من حركة طالبان، بأن "الوحدات العسكرية الخاصة بإمارة أفغانستان الإسلامية قامت مساء أمس بكشف ومداهمة خلية لعصابة داعش المفتتنة في المنطقة الأمنية 17 بمدينة كابل".

وأضافت في تغريدة على موقع تويتر، أن "هذه المداهمة التي كانت ناجحة جدًا، أسفرت عن القضاء على الخلية بأكملها، ومقتل جميع عناصرها".

ولم يرد تأكيد أن العملية مرتبطة بشكل مباشر بانفجار الأحد الذي كان على ما يبدو أخطر هجوم وقع في العاصمة الأفغانية منذ انسحاب القوات الأميركية في نهاية آب/أغسطس.

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