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معرض صور في جنيف يوثق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين والاسرى

أقامت منظمات حقوقية بدعوة من منظمة الدفاع عن حقوق ضحايا العنف معرض صور يظهر جانبا من وضع حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، ووضع الأسرى في السجون الإسرائيلية.
رمز الخبر: ۵۸۰۲۱
تأريخ النشر: 04 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وضم المعرض الذي أقيم في ساحة قصر الأمم في العاصمة السويسرية جنيف، صورا توثق انتهاكات حقوق الانسان بحق الفلسطينيين والأسرى، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى صور من فلسطين والقدس، وتصاميم تؤكد التضامن مع القضية الفلسطينية.

وناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ48 التي اختتمت يوم الجمعة في قصر الأمم، حالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة.

وعرضت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، تقريرًا عن الاستعدادات الفنية واللوجستية لعمل لجنة تقصي الحقائق التي تم إقرار تشكيلها في شهر أيار/ مايو الماضي في الجلسة الخاصة للمجلس التي دعت إليها دولة فلسطين، حيث تم تعيين أعضاء اللجنة الدولية برئاسة المفوضة السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي.

كما عرضت باشليه تقريرًا حول المياه في فلسطين، تناول الإنتهاكات الإسرائيلية بهذا الخصوص والتي وردت في تقرير مطوّل صدر عن مكتبها. وتبع ذلك نقاش عام، حيث ألقت المجموعات الجغرافية والسياسية كلمات أشارت الى مجمل الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وألقيت بيانات باسم المجموعة العربية والأفريقية، والمجموعة الإسلامية، ومجموعة دول عدم الانحياز ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحدثت 45 دولة بصفتها الوطنية وكذلك 27 من مؤسسات المجتمع المدني، أكدت غالبيتها ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية، بما فيها الاعتداءات على القدس وأحياء المدينة المختلفة واستهداف المدنيين، وضرورة رفع الحصار عن غزة وإنهاء الاحتلال.

معرض صور في جنيف يوثق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين والاسرى

معرض صور في جنيف يوثق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين والاسرى

معرض صور في جنيف يوثق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين والاسرى

معرض صور في جنيف يوثق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين والاسرى

معرض صور في جنيف يوثق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين والاسرى

 

 

         

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