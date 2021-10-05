هادي لبوريل عن الجيش اليمني واللجان الشعبية: هم ومن يقف خلفهم لا يؤمنون بالتعايش والسلام

أقامت منظمات حقوقية بدعوة من منظمة الدفاع عن حقوق ضحايا العنف معرض صور يظهر جانبا من وضع حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، ووضع الأسرى في السجون الإسرائيلية.

موقع تابناك الإخباري_ويتخذ هادي من الرياض مقرا له، فيما تقود السعودية والإمارات تحالفا للحرب على اليمن، خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، ودمر البنية التحتية، ما تسبب بأكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وفي اللقاء الذي عقد في الرياض، قال هادي "لازالت ايادينا ممدودة ... وندعو دوماً الى وقف الحرب واحلال السلام لمصلحة الشعب اليمني"، مثمناً "جهود الإتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي في هذا الصدد وجهودهم الحميدة والمتواصلة".

من جانبه أكد المفوض الاعلى للاتحاد الاوروبي على موقف دول الاتحاد الداعم لليمن وحكومة هادي، مؤكدا "مواصلة دعم الاتحاد الاوروبي لليم وصولاً الى تحقيق السلام الذي يتطلع اليه الشعب اليمني".