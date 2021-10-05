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متراجعا إلى عاصفة مدارية.. شاهين يعبر سلطنة عمان برياح سرعتها 150 كم

خلف الإعصار المداري شاهين الذي عبر مركزه سلطنة عمان مساء أمس الأحد ثلاثة ضحايا هم طفل تم العثور عليه غارقاً في تجمعات لمياه الأمطار وعاملان آسيويان فارقا الحياة إثر انهيار جبلي طال سكن العمال الذي يقيمان فيه بمنطقة الرسيل الصناعية، فيما تم إجلاء 3019 فردًا منهم 2173 مواطنًا و846 مقيمًا في 143 مركزًا للإيواء جهزت في المحافظات المتوقع تأثرها بالحالة المدارية وتم تفعيل 53 مركزًا منها.
رمز الخبر: ۵۸۰۱۹
تأريخ النشر: 04 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت هيئة الأرصاد العمانية إن تصنيف الإعصار المداري شاهين انخفض إلى عاصفة مدارية بعد وصوله إلى اليابسة مساء أمس الأحد.

وقالت في بيان "دخول مركز الإعصار المداري شاهين بين ولايتي المصنعة والسويق وانخفاض تصنيفه إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز 55-63 عقدة/102-116 كيلومتراً".

وأكدت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن عين الإعصار المداري شاهين ضربت اليابسة بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جداً. وأضافت الوكالة أن الإعصار صاحبته رياح شديدة بلغت سرعتها على جدار الإعصار ما بين 120 و150 كيلومتراً في الساعة.

وتعاملت الحكومة العمانية باستنفار تام مع الأنواء المناخية التي باتت تتكرر في السنوات الماضية حيث تم تفعيل خطة الطوارئ الوطنية واستنفار جميع الجهود لمواجهة تطورات الحالة الجوية، فيما وجه هيثم بن طارق، سلطان عمان بـ"توفير كافة الإمكانات والقدرات من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين".

وكانت فرق من الشرطة قد أنذرت سكان المنازل القريبة من الساحل في المناطق المستهدفة بضرورة إخلاء منازلهم والانتقال لمراكز الإيواء المعتمدة فيما قامت فرق من قطاع الكهرباء بفصل التيار عن المنشآت والبيوت المعرضة للتأثيرات حماية للممتلكات والأرواح، بينما نشطت فرق العمل التطوعية في تأمين جانب من احتياجات مراكز الإيواء والمساهمة في استقبال الحالات وتنظيمها بينما كانت أجهزة الإعلام في حالة بث مباشر للتطورات والتنبيهات.

وتسببت الأمطار التي هطلت على محافظات مسقط والباطنة ومناطق أخرى في جريان الأودية والشعاب وإحداث أضرار في بعض الطرق والمسطحات الخضراء والمنشآت كما سجلت وقوع انهيارات جبلية في محافظة مسقط أحدها في منطقة الوطية دون حدوث أضرار فيما حصد انهيار آخر عاملين آسيويين، وجرى إنقاذ آخرين من تحت الأنقاض بينما تمكنت فرق الإنقاذ في هيئة الدفاع المدني والإسعاف من إنقاذ 10 أشخاص جراء دخول مياه الأمطار بمنزلهم في منطقة القرم بولاية مطرح وشخصين إثر احتجاز مركبتهما في منطقة العذيبة و7 أشخاص جراء دخول مياه الأمطار بمنزلهم بولاية مطرح إضافة إلى العديد من مهام الإنقاذ الأخرى لمحاصرين في الأودية والطرقات، كما شملت العمليات أيضاً إنقاذ شخصين جراء دخول مياه الأمطار إلى منزلهما في ولاية السويق.

وقال الرائد محمد بن سلام الهشامي إن سرعة الرياح قدرت ب 135 كيلو متراً في الساعة كما تشهد الحالة تدفق سحب ركامية تؤدي إلى حدوث غزارة في كمية الأمطار ما تسبب في جريان العديد من الأودية في مختلف ولايات محافظة مسقط، مشيراً إلى أن المناطق المنخفضة التي تقع على الشريط الساحلي لمحافظة مسقط شهدت ارتفاعاً في منسوب المياه بفعل الأمواج الممتدة وهذا من الممكن أن يزيد في قادم الوقت في ارتفاع منسوب المياه ودخولها إلى المنازل.

وفي إطار تطويق آثار الإعصار نفذت الجهات المختصة جملة من الإجراءات الاحترازية، شملت قطع الحركة في شوارع محافظة مسقط عدا طريق مسقط السريع، والسماح لحركة الحالات الطارئة والإنسانية إلى حين مرور الإعصار شاهين وانتهاء تأثيراته على محافظة مسقط لتزايد الحركة غير الضرورية وتحركات المركبات والأفراد وما يسببه من حالات احتجاز للمركبات، كما تم قطع الحركة المرورية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة وعدم السماح بالتنقل إلا للحالات الطارئة والإنسانية نظرًا لاقتراب عين الإعصار من منطقة دخولها لليابسة وتحسبًا لغزارة الأمطار المتوقعة التي قد تصل إلى 500 ملم وشدة الرياح المصاحبة لها وحرصًا على سلامة الأرواح.

 

         

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