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جناح السعودية في إكسبو دبي شاهد على تعثر رؤية بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة

افتتحت السعودية ثاني أكبر جناح في "إكسبو 2020 دبي" بمساحة إجمالية تبلغ 13059 مترا مربعا، تحت شعار "رؤية سعودية ملهِمة لمستقبل مشترك".
رمز الخبر: ۵۸۰۱۴
تأريخ النشر: 04 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ويستمر نشاط الجناح حتى شهر آذار/ مارس من العام المقبل 2022، ضمن فعاليات الدورة الجديدة من معرض "إكسبو 2020 دبي" التي تحمل عنوان "تواصل العقول.. وصنع المستقبل"، ويشارك فيها أكثر من 190 دولة.

وترى الرياض في إكسبو دبي فرصة لاقتصادها المعتمد على النفط. ويعاني الاقتصاد السعودي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان بشدة تحت وطأة إخفاقات اقتصادية زادتها حدة تكاليف الحرب على اليمن والضربات اليمنية على منشآت سعودية حيوية.

ومضت خمسة أعوام على إطلاق ولي عهد السعودية محمد بن سلمان مشروع رؤية 2030، لكن أوضاع المملكة أخذة في التراجع المستمر في جميع نواحيها.

وقالت تقارير إن معدلات البطالة والديون وأرقام تتعلق باقتصاد المملكة شهدت تراجعًا كبيرًا وملحوظًا منذ إطلاقها نيسان/ أبريل عام 2016.

وارتفع معدل البطالة خلال رؤية ابن سلمان من 11.5% إلى 12.6%. ووصلت نسبة الدين العام إلى 34% بعد أن كان 5.8%. وارتفع معدل التضخم المالي من 2.2 إلى 5.7%.

بينما معدل الانكماش الاقتصادي فقد وصل إلى 4.1%، مقابل معدل نمو اقتصادي بنسبة 3.5%.

ولم يتوقف التراجع على جوانب اقتصادية بل شمل أخرى عديدة أبرزها الحقوق والحريات وتزايد التقييد على المواطن.

فقد شهد مؤشر حرية الصحافة تراجعًا من 164 إلى 170 عالميا. وظلت المملكة تعاني تراجعًا بمجالي الاقتصاد والحريات، وهي ملفات حساسة تمس حياة المواطن وتهدد حقوقهم فيها.

 

         

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