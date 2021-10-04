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تنشر للمرة الأولى: مشاهد لحظة وصول عدد من أسرى عملية جلبوع لمسجد الناعورة

نشرت وسائل إعلام الاحتلال، مساء اليوم الاحد، مشاهد جديدة لعدد من الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع عبر نفق أرضي الشهر الماضي من سجن جلبوع قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم.
رمز الخبر: ۵۸۰۱۲
تأريخ النشر: 04 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ويظهر في الفيديو المتداول الأسرى زكريا الزبيدي وأيهم كممجي ويعقوب قادرين ومناضل نفيعات أثناء وصولهم لمسجد قرية الناعورة بالداخل المحتل بعد تمكنهم من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع.

ويظهر من المشاهد أن المتحررين كانوا يشعرون بالراحة والطمأنينة في تلك اللحظات الأولى لعملية التحرر، خاصةً وأنهم دخلوا للمسجد في ساعات الفجر بعد نحو ساعتين من تحررهم من السجن.

يذكر أن النيابة العامة للاحتلال قد قدمت اليوم إلى المحكمة لوائح اتهام ضد الأسرى الستة الذي تحرروا من سجن الجلبوع، في السادس من أيلول/سبتمبر الفائت.

وكان قد تمكن ستة أسرى في السادس من سبتمبر/ أيلول من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع المعروف شديد التحصين، عبر نفق نجحوا في حفره أسفل السجن على مدار عدة أشهر. ويعتقد أن الأسرى زحفوا داخل هذا النفق وصولاً إلى الأسوار الخارجية للسجن، ثم بدأوا حفر نفق آخر إلى منتصف طريق ترابي أسفل أحد أبراج المراقبة على السور الخارجي للسجن.

وشكلت عملية الهروب، حرجًا شديدًا لكيان الاحتلال حيث كشفت وسائل الإعلام، العديد من الثغرات الأمنية في نظام سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت هذه العملية هي الأولى التي تشهدها السجون الإسرائيلية منذ 20 سنة، وحدث نتيجة ما وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه سلسلة من "الأخطاء الفادحة" التي وقع فيها مسؤولون إسرائيليون.

 

         

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