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المبعوث الأممي لليمن يلتقي نائب الرئيس المنتهية ولايته

التقى نائب الرئيس المنتهية ولايته في اليمن علي محسن صالح، اليوم الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ لمناقشة التطورات المختلفة والجهود الأممية المبذولة.
رمز الخبر: ۵۸۰۱۱
تأريخ النشر: 04 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وخلال اللقاء، أشاد نائب هادي بـ"الجهود الحثيثة التي يبذلها المبعوث الأممي منذ توليه مهمته الجديدة كمبعوث أممي لدى اليمن"، ورأى أن "الحرب التي تخوضها الشرعية، بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، حرباً دفاعية".

وتمسك صالح بـ"مبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي رحبت بها الشرعية والإقليم والمجتمع الدولي ورفضتها ميليشيا الحوثي وإيران"، بحسب قوله.

من جانبه أطلع المبعوث الأممي نائب هادي على نتائج لقاءاته المختلفة الرامية إلى فهم طبيعة الأوضاع وبحث آفاق السلام، مؤكداً "حرصه الدائم على التوصل إلى حل دائم واستئناف العملية السياسية بما من شأنه إنهاء معاناة اليمنيين وتحقيق الأمن والاستقرار".

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المبعوث الأممي لليمن يلتقي نائب الرئيس المنتهية ولايته
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