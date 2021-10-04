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مقتل طفل وعاملين آسياويين جراء الإعصار شاهين

سجلت اليوم الأحد ثلاث وفيات إحداها لطفل في تجمعات مائية بولاية العامرات العمانية وآخران من الجنسية الأسيوية في انهيار جبل على سكن للعمال في مدينة الرسيل الصناعية.
رمز الخبر: ۵۸۰۱۰
تأريخ النشر: 04 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وضمن التأثيرات المباشرة لإعصار شاهين المداري، شهدت ولايات محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان هطول أمطار غزيرة اليوم الأحد.

وشهدت ولايات الرستاق وبركاء ونخل ووادي المعاول والعوابي والمصنعة أمطارا تراوحت بين المتوسطة والغزيرة سال على إثرها الأودية المائية والشعاب، وادت الاودية الى قطع بعض الطرق في ولاية بركاء.

كما شهدت ولايات محافظة شمال الباطنة هطول أمطار متفاوتة الغزارة مع استمرار التأثيرات المباشرة للحالة المدارية شاهين، وأدت الأمطارُ إلى نزول الأودية والشعاب، وصاحب الامطار ارتفاع أمواج البحر ورياح شديدة.

وشهدت محافظة مسقط أمطارا شديدة الغزارة مصحوبة برياح شديدة السرعة أدت إلى ارتفاع مستويات المياه في عدد من القرى والمناطق، مما تسبب في إغلاق مستشفى النهضة وإخلاء منطقتي الحي التجاري وولاج بالقرم.

وتم قطع الحركة المرورية احترازيا في شوراع محافظة مسقط عدا طريق مسقط السريع مع السماح لحركة الحالات الطارئة والانسانية الى حين انتهاء تأثيرات الحالة المدارية.

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