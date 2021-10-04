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الخصاونة لرئيس مجموعة البنك الدولي:

الحكومة تعمل على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، رغبة بلاده لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي بما يسهم في دعم جهود الحكومة في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام.
رمز الخبر: ۵۸۰۰۸
تأريخ النشر: 04 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وجاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، الذي يزور الأردن حاليا، حيث استعرض الخصاونة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن "نتيجة جائحة كورونا والأوضاع الإقليمية واستقبال نحو 1.3 مليون لاجئ سوري".

وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أهمية الدعم الذي يقدمه البنك الدولي خاصة في ظل جائحة كورونا، والذي أسهم في دعم جهود الحكومة لتوفير برامج للحماية الاقتصادية والاجتماعية وخلق الوظائف المطلوبة والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز الاستقرار المالي، مؤكدا أن الحكومة الأردنية تعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب.

من جهته، أكد مالباس استعداد البنك لتعزيز التعاون مع الأردن لتجاوز التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأردن لديه إمكانيات في قطاعات متعددة منها الاتصالات والسياحة والكفاءة في تحقيق مكاسب على مستوى الحكومة وبيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الشباب والبطالة هما التحدي الأبرز، ما يتطلب استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي توفر فرص العمل وتشكل إضافة حقيقية لمعدلات النمو الاقتصادي.

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