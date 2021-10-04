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بعد تصدي فلسطينيين لشرطة الاحتلال في كفرقاسم.. بينيت: تشكلت لدينا دولة داخل الدولة

حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، من ما أسماه "خطورة المستوى الحالي للجريمة والعنف في المجتمع العربي داخل إسرائيل"..
رمز الخبر: ۵۸۰۰۷
تأريخ النشر: 04 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، من ما أسماه "خطورة المستوى الحالي للجريمة والعنف في المجتمع العربي داخل إسرائيل"، على خلفية صد فلسطينيين اعتداء للشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات اندلعت بين الشرطة وعناصر أمن تابعين لبلدية كفر قاسم الواقعة شمال الأراضي المحتلة عام 1948.      

وشدد بينيت، في كلمة ألقاها اليوم الأحد، أثناء جلسة حكومية خاصة بالموضوع على أن "مستوى العنف في المجتمع العربي بلغ الخط الأحمر"، مشيرا إلى أن "تهميش وإهمال هذه المشكلة على مدى سنين طويلة أدى إلى كسبها أحجاما هائلة".

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن حكومته "تأخذ هذه القضية على محمل الجد وبادرت إلى تشكيل فريق عمل يضم موظفين من وزارات متعددة برئاسة نائب وزير الأمن الداخلي يؤاف سيغالوفيتش، بغية القضاء على الجريمة في المجتمع العربي"، على حد وصفه.

وصرح بينيت بأن "دولة داخل دولة تكونت على مدار سنوات في إسرائيل"، قائلا إنه، "في ظل الاعتداء على عناصر للشرطة في مدينة كفر قاسم أواخر الأسبوع الماضي، يتوقع من الجمهور العربي الوقوف وراء الدولة".

وتابع: "يتعين على الجمهور العربي الإدراك بأن أجهزة الأمن ليست العدو، وإنما هي تشكل الحل، وعليه تجنب إلقاء اللوم على الدولة، بل السير معها يدا بيد".

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