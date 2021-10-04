رئيس حكومة هادي: الانتصار على إيران لن يكون إلا بتنفيذ اتفاق الرياض

شدد رئيس حكومة الرئيس المنتهية ولايته في اليمن، معين عبدالملك، اليوم الأحد، على "ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض للانتصار على مشروع نظام طهران باليمن والمنطقة" وفق تعبيره.

موقع تابناك الإخباري_وعقد عبدالملك في عدن، اجتماعا للجنة الأمنية العليا التابعة للتحالف السعودي بمحافظة عدن، للوقوف على التوترات التي شهدتها المدينة السبت، وخلفت عشرات الضحايا بينهم مدنيين وصحفيين.

وقال رئيس حكومة عبد ربه منصور هادي، إن "الحفاظ على مصالح الناس وحياتهم والانتصار في المعركة الوجودية ضد المشروع الإيراني في اليمن، لن يكون إلا باستكمال اتفاق الرياض، وتوحيد الأجهزة تحت سلطة الدولة".

واتهم رئيس حكومة هادي الجيش اليمني واللجان الشعبية بـ"إدارة العمليات التخريبية" في مناطق سيطرة التحالف.

وفي وقت سابق أمس السبت، قالت مصادر أمنية، إن ستة أشخاص قتلوا من المسلحين وقوات التحالف وصحفيين اثنين وأصيب العشرات آخرون بينهم صحفي ايضا في مواجهات في أحياء "كريتر" والذي يضم قصر معاشيق، مقر حكومة هادي الموالية للرياض.