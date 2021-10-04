أكد رئيس إئتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي وجوب التصدي لمحاولات التطبيع في العراق.

موقع تابناك الإخباري_المالكي وفي كلمة له بالمؤتمر الإنتخابي الذي أقامته عشائر آل فتلة لمرشحي دولة القانون حنان الفتلاوي في بابل وياسر المالكي في كربلاء، جدد التأكيد على وحدة العراق وسيادته دون المساس بهما.

وأضاف أنه "يجب عدم السماح لفلول تجتمع في طريق الذل والخيانة والتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب"، مبيناً أن "الشعب العراقي ملتزم وطنياً ودينياً وأخلاقياً ولا يمد يده للقتلة".

*البلد من دون قانون لا إستقرار فيه ولا رفاهية ولا دعم ولا إيقاف للتدخلات الخارجية

أكد رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي أن البلد من دون قانون لا إستقرار فيه ولا رفاهية ولا دعم زراعي وصناعي ولا إيقاف للتدخلات الخارجية.

وأضاف أن قائمته هي قائمة إئتلاف دولة القانون للتأكيد والإصرار على أن البلد يجب أن يحكمه القانون.

كما أشاد المالكي بتضحيات ودور العشائر العراقية في دفاعها عن البلد، وعدها ركناً من أركان الدولة وعمق القوة التي يستند عليها لبناء الدولة ويجب أن تحترم، داعياً أبناء العشائر إلى المشاركة الواسعة في الإنتخابات وفق ما نادت به المرجعية الدينية.

المالكي أكد أن من وقف ضد تمرير قانون البنى التحتية حرم المواطن والطالب والفلاح وجميع شرائح المجتمع من تقديم الخدمات، وشدد على ضرورة عدم المساومة والمجاملة على حساب مصلحة الوطن والشعب والعمل بالمضي من أجل فرض القانون.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المتظاهرين يبحثون عن لقمة عيش كريم ووطن يعيشون فيه، لافتاً إلى أن البعض منهم أستغل من قبل الذين لايريدون للعراق الإستقرار.

*معركة الإنتخابات أقسى وأشد من معركة السلاح

أكد رئيس إئتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي أهمية حسن الإختيار في الانتخابات المقبلة من أجل تشكيل برلمان قوي يمهد لحكومة قوية برئيسها ووزرائها، للمضي ببناء مؤسسات الدولة وتشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة.

و رأى أن معركة الإنتخابات أقسى وأشد من معركة السلاح.

وبشأن إرتفاع نسبة الفقر والبطالة في البلاد، أشار المالكي إلى أن العراق ليس فقيراً بل يمتلك الثروات والكفاءات والخبرات التي بإمكانها أن تحقق الكثير للبلد، إلا أن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي ناضج وقوي في الوقت نفسه، وشدد على أهمية تشكيل حكومة جديدة قوية ووفق القانون والدستور لحل الأزمات ومن أجل ألا ينهار البلد.