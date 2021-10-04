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 70% من وسائل الإعلام في أفغانستان أغلقت أبوابها والصحافيون يرفعون الصوت

أعلن الاتحاد الوطني للصحفيين الأفغان في مؤتمر صحفي اليوم إغلاق 70٪ من الوسائل الإعلامية في أفغانستان، موضحا أن التهديدات الأمنية والمشاكل الاقتصادية وغياب مساءلة المسؤولين من أهم أسباب إغلاقها.
رمز الخبر: ۵۸۰۰۲
تأريخ النشر: 03 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال مسرور لطفي، المسؤول الإعلامي في النقابة، إن استطلاعًا عبر الإنترنت أجراه الاتحاد الوطني للصحفيين مع 1500 صحفي في 28 ولاية أظهر أن 67٪ من الصحفيين فقدوا وظائفهم خلال التطورات الأخيرة، و 33٪ فقط من الإعلاميين يعملون الآن لكن ظروف صعبة.

وبحسبه، فإن 95٪ من المشاركين في الاستطلاع هم من الشباب، و 74٪ هم من الصحفيين والباقي مديرون وموظفون في أقسام الإعلام الأخرى.

وبحسب الاستطلاع، فإن 40٪ من الصحفيين قلقون بشأن سلامة الحياة، و 30٪ قلقون بشأن الاقتصاد، و 30٪ قلقون بشأن فقدان وظائفهم.

يقول الاتحاد الوطني للصحفيين إن طالبان شكلت لجنة لمواجهة التحديات أمام الصحفيين "ومع ذلك، فإن هذه اللجنة محدودة وليس لديها القدرة على معالجة المشاكل القائمة".

هذا ودعت لجنة حماية الصحفيين في كابول المجتمع الدولي والمجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام وثيق للوصول إلى المعلومات في أفغانستان.

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