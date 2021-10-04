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لودريان يفتتح جناح بلاده في إكسبو دبي: يعكس ثقافتنا وفلسفتنا ورؤيتنا للمستقبل

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال افتتاحه جناح بلاده في معرض إكسبو 2020 الدولي، باعتزاز باريس بمدى توطيد علاقتها مع الإمارات.
رمز الخبر: ۵۸۰۰۰
تأريخ النشر: 03 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ورأى أن معرض إكسبو 2020 يمثل "الشجاعة بين الشرق والغرب والطرق الجديدة لمواجهة التحديات المشتركة".

وأشار إلى أن الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 يعكس ثقافتنا وفلسفتنا ورؤيتنا للمستقبل.

وويضم جناح فرنسا في إكسبو 2020 دبي، تجربة "نوتردام دو باري" وهي معرض تفاعلي عن تاريخ الكاتدرائية الممتد 850 عاماً.

واستخدمت فرنسا في عرض تجربة "نوتردام دو باري" تصميم المشاهد "السينوغرافيا" المادي والواقع المعزز.

ويصحب المعرض زواره في رحلة للتعرف إلى مرحلة بناء الكاتدرائية في العصور الوسطى ومكانتها في الحياة الدينية والثقافية وكذلك إلى أعمال الترميم التي تخضع لها حاليا إثر الضرر الذي لحق بالمبنى المدرج على لائحة التراث العالمي نتيجة حريق في شهر نيسان/ إبريل 2019.

وتوفر أجهزة "هيستوباد" وهي أجهزة لوحية حديثة طورتها الشركة الناشئة الفرنسية "هيستوفيري" للزوار تجربة افتراضية وتفاعلية للفعاليات التاريخية التي شهدتها الكاتدرائية مثل بناء برجها الشهير وتتويج نابوليون بونابرت إمبراطورا فيها.

وتتيح أيضا تقنية "هيستوباد" المعززة للزوار فهم مدى تعقيد أعمال الترميم ومختلف المهارات والحرف المرتبطة بإعادة بناء المبنى التاريخي.

 

         

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