الحزب الحاكم يتصدر انتخابات جورجيا البلدية وسط اتهامات بالتزوير

فاز الحزب الحاكم في جورجيا اليوم الأحد بغالبية الأصوات في الانتخابات البلدية التي جرت بعد توقيف الرئيس الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، فيما تحدّثت أحزاب المعارضة عن عمليات تزوير في تطوّر يعمّق الأزمة السياسية في البلد القوقازي.

موقع تابناك الإخباري_ومع فرز الأصوات في كافة الدوائر الانتخابية، حصل حزب "الحلم الجورجي" الحاكم على 46,6 في المئة من الأصوات في انتخابات السبت، مقابل 53,4 في المئة لأحزاب المعارضة مجتمعة، وفق ما أظهرت نتائج رسمية.

وندد معارضون بما اعتبروه انتكاسة للديموقراطية في جورجيا، مشيرين إلى تزوير شهدته انتخابات تشرين الأول/أكتوبر البرلمانية العام الماضي ومتّهمين الحزب الحاكم باستخدام الملاحقات الجنائية أداة لمعاقبة المعارضين والصحافيين.

وبموجب اتفاق بين الأحزاب أبرم بوساطة الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو، تعهّد "الحلم الجورجي" تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في حال فاز بأقل من 43 في المئة من الأصوات في الانتخابات البلدية.

لكنه انسحب أحاديا من الاتفاق في تموز/يوليو، ما أثار انتقادات حادة من الغرب فيما تحرره نتائج السبت من وجوب الدعوة لانتخابات مبكرة.

وأفاد "الحلم الجورجي" في بيان أن الانتخابات التي تتابع عن كثب "جرت في إطار أعلى المعايير الديموقراطية".

لكن أحزاب المعارضة أشارت الأحد إلى أن مخالفات واسعة قوّضت مصداقية الاقتراع الذي نظّم في أجواء متوترة بعد توقيف ساكاشفيلي، زعيم المعارضة الأبرز والرئيس السابق للبلاد.

وأفاد القيادي في حزب ساكاشفيلي "الحركة الوطنية المتحدة" جورجي باراميدزه "تم تزوير نتائج الانتخابات. شهدنا ترهيبا ورشوة للناخبين قبيل الانتخابات، وعمليات تصويت متعددة يوم الانتخابات".

وقال في إشارة إلى ساكاشفيلي "تم تقويض مصداقية الانتخابية في الأساس جرّاء إجبار زعيم المعارضة أولا على الهرب إلى المنفى ومن ثم توقيفه".

وأضاف "سنلجأ إلى كافة الوسائل القانونية لتحويل مسار التزوير".

وأما زعيم حزب "ليلو" المعارض بدري جاباريدزهن فقال "شاب الانتخابات ترهيب واسع النطاق وعمليات رشوة للناخبين، ما أثّر بشكل خطير على نتائج الانتخابات".

وفي عدد من المدن الكبرى، بما فيها العاصمة تبليسي، ستجري الجولة الثانية من الانتخابات في 30 تشرين الأول/أكتوبر بين المرشحين لرئاسة البلديات من حزبي "الحلم الجورجي" و"الحركة الوطنية المتحدة"، أكبر حزب معارض.

وعاد ساكاشفيلي (53 عاما) سرا إلى جورجيا الجمعة من أوكرانيا -- حيث يدير وكالة حكومية تعنى بالإصلاحات -- قبيل الانتخابات وسرعان ما تم اعتقاله بتهمة استغلال السلطة.

وشدد السياسي المؤيد للغرب، الذي تولى الرئاسة في جورجيا من العام 2004 حتى 2013، على براءته وندد بالحكم الصادر غيابيا بسجنه ست سنوات معتبرا أن دوافعه سياسية وبدأ إضرابا عن الطعام عقب توقيفه.

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أنه سيضغط من أجل عودة ساكاشفيلي إلى أوكرانيا نظرا لكونه مواطنا أوكرانيا جُرّد من جواز سفره الجورجي.

وفاقم سجن ساكاشفيلي الأزمة السياسية التي تعصف بجورجيا منذ تشرين الأول/أكتوبر الفائت عندما أشارت أحزاب المعارضة إلى أن الانتخابات التشريعية كانت مزوّرة ورفضت بالتالي تولي مقاعدها في البرلمان ونظّمت تظاهرات حاشدة للمطالبة بانتخابات مبكرة.

وقبل توقيفه، دعا ساكاشفيلي أنصاره للنزول إلى الشوارع "لحماية نتائج الانتخابات".

لكن أحزاب المعارضة امتنعت حتى الآن عن تنظيم تظاهرات، بانتظار خلاصات المراقبين الدوليين الذين سيعرضون تقييمهم في وقت لاحق الأحد.

وأما الولايات المتحدة، فألمحت إلى إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين جورجيين على خلفية تراجع الديموقراطية في البلاد.

وقال ساكاشفيلي في تصريحات أدلى بها عبر ممثل عنه زاره في السجن السبت إنه خاطر بالعودة إلى جورجيا من أجل "القتال إلى ما لا نهاية ضد حكم الأوليغارش (أي الطبقة الثرية النافذة) الذي قتل الديموقراطية الجورجية".

وتعد تصريحاته إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق بيدزينا ايفانيشفيلي، والذي يعد شخصية نافذة من فئة الأوليغارش ومؤسس الحزب الحاكم الذي يعتقد على نطاق واسع بأنه الآمر الناهي في جورجيا رغم عدم شغله أي منصب سياسي.



