الرئيس صالح: إقتراع الأحد القادم مفصلي ونقطة تحوّل في تاريخ العراق

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال زيارته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإشرافه شخصيا على عملية محاكاة للانتخابات، اليوم الاحد، أن اقتراع الأحد المقبل مفصلي ويمُثل نقطة تحوّل في تاريخ العراق.\

موقع تابناك الإخباري_وشدد على على أهمية توفير المستلزمات الضرورية لصيانة إرادة العراقيين بدون قيمومة أو تدخل أو وصاية، ومضيفاً أن الانتخابات ستكون فرصة لتثبيت الإرادة الوطنية وتأكيد العراقيين على استقلالهم وسيادتهم وانطلاقهم نحو إصلاحات حقيقية.

وخلال زيارته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عقد صالح اجتماعا مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، تناول آخر الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية الأحد المقبل، كما اطّلع على سير العمل الجاري في المفوضية، وأشرف سيادته على عملية محاكاة للانتخابات تضمّنت الإجراءات المتّبعة لعملية الاقتراع وإدلاء الناخبين بأصواتهم.

وقال صالح في مؤتمر صحافي، إن الانتخابات المقبلة مفصلية ونقطة تحوّل في تاريخ العراق، ونأمل أن تكون منطلقا لمشروع إصلاحي يلبي تطلعات العراقيين في حكم رشيد، مشيراً إلى أن إقرار الانتخابات جاءت تلبية لمطالب شعبية واسعة تطالب بالإصلاح، ومشدداً على ضرورة توفير البيئة المناسبة لصيانة إرادة العراقيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم دون قيمومة أو وصاية أو تدخل.

وأضاف أن "يوم الاحد القادم سيكون فرصة لتثبيت الإرادة الوطنية وتأكيد العراقيين على استقلالهم وسيادتهم وانطلاقهم نحو إصلاحات حقيقية تلبي لهم حقوقهم المشروعة، ونحو وضع جديد في العراق نحل به مشاكل البلد المتراكمة وننطلق نحو ما نريده لبلدنا في أن يكون حراً مستقلاً ذات سيادة يعيش بأمن مع شعبه ومع جيرانه، وحكومة تعمل على تسخير موارد البلد لمواطنيه.

من جانبه، قدم رئيس مفوضية الانتخابات القاضي جليل عدنان شكره وتقديره لرئيس الجمهورية لدعمه المفوضية في إجراء انتخابات نزيهة وكذلك لرئيس مجلس الوزراء وبعثة الأمم المتحدة، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها المفوضية خلال العامين الماضيين لتنظيم الاقتراع.

من جانبها قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، إن لقاء اليوم مع رئيس الجمهورية في مبنى مفوضية الانتخابات كان اجتماعا مهما، متمنية التوفيق للعراقيين في الانتخابات.