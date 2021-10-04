مباحثات وفدنا الى القاهرة تركز على العلاقات الثنائية وتحسين الأوضاع الإنسانية

تحدث الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم عن زيارة وفد حركته برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية الى العاصمة المصرية القاهرة.

موقع تابناك الإخباري_وقال قاسم إن "مباحثات وفد حماس في القاهرة تتركز حول العلاقات الثنائية مع الأشقاء في مصر وتطويرها بما يخدم مصالح شعبنا الفلسطيني".

وأشار المتحدث بإسم حماس الى أن المباحثات تتضمن ملفات تتعلق بتحسين الأوضاع الإنسانية وتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع وإعادة الإعمار".

وأكد على "أهمية الدور المصري والاستعجال في الخطوات التي تخفف من الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة .

وحول ملف صفقة التبادل، قال الناطق بإسم حماس إن:" ملف صفقة تبادل الأسرى دائم الحديث به ودائما ما يطرح أفكار من قبل عدة وفود تأتي إلى القطاع، ودور مصر مقدر في الملفات المتعلقة بالصراع ومن بينها صفقة التبادل ".

وأضاف المتحدث بإسم حماس: "نفضل ألا نتحدث عن تفاصيل بشأن صفقة التبادل في وسائل الإعلام".