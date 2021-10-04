وزارة الهجرة تعلن عن 275 عراقيا عالقين على الحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا

اعلنت وزارة الهجرة في العراق، يوم أمس السبت، بأنّ (275) شخصًا من رعاياها، عالقون على الحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا.

موقع تابناك الإخباري_وبحسب إقرار “الوكيل الإداري للوزارة”، كريم النوري؛ فإنّ عدد العراقيين الموجودين على حدود ليتوانيا، يبلغ (275) شخصًا بينهم (14) أسرة، يقيمون ضمن (29) مخيمًا بمناطق مختلفة، وأن حكومة بغداد “تتابع أوضاعهم عن كثب”، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها في هذه المدة.

ومنذ أسابيع تمنع ليتوانيا، مئات العراقيين القادمين من بيلاروسيا من دخول أراضيها، وهو ما دفع الأخيرة لتشديد حدودها لمنع إعادة هؤلاء المهاجرين إليها، ما أدى لبقائهم عالقين بين حدود البلدين في ظروف سيئة.

وفي الأشهر الماضية، توجه مئات العراقيين من مطار بغداد الدولي إلى بيلاروسيا لغرض السياحة، ومنها قصدوا الحدود المشتركة بين بيلاروسيا وليتوانيا، في مسعى لدخول الاتحاد الأوروبي، بطريقة غير نظامية.