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وزير الصناعة خلال إفتتاح معرض إكسبو دبي 2020: أولويتنا توسيع التجارة مع الجيران

قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين إن "توسيع التجارة مع الجيران يمثل أولوية للسياسة التجارية الإيرانية وفي هذا السياق قد مهّد معرض إكسبو 2020 دبي أرضية مناسبة لنا لتوسيع التعاون مع الشعوب والتعرف عليها عن كثب".
رمز الخبر: ۵۷۹۷۸
تأريخ النشر: 03 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال أمين أمس السبت في حفل افتتاح الجناح الإيراني في معرض إكسبو 2020 دبي افتراضيًا، إن الصادرات غير النفطية قد حظيت بأهمية كبيرة للغاية في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض صادرات النفط العالمية.

وأضاف: إن هذه فرصة مناسبة لتنشيط القطاع الاقتصادي، ويعود الفضل في تحسين الميزان التجاري إلى القطاع الخاص أكثر من مبيعات النفط.

وأكد أن المصدّرين يساهمون بشكل كبير في تحسين الميزان التجاري، مضيفًا: إن تصدير الخامات خاص بالدول التي تمتلك القليل من القوى العاملة في حين يتم تحويل السلع في إيران إلى منتجات تصديرية معقدة وهذا يوفر فرص عمل.

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