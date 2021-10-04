اللجنة الاعلامية للانتخابات تناقش ومديريات الشرطة تغطية الانتخابات البرلمانية القادمة

عقدت اللجنة الاعلامية للانتخابات اجتماعا موسعا مع مديري الاعلام في قيادات العمليات ومديريات الشرطة، لمناقشة مضامين الخطة الأمنية الخاصة بتغطية الانتخابات البرلمانية الاسبوع المقبل.

موقع تابناك الإخباري_وأكد رئيس اللجنة الاعلامية للانتخابات اللواء سعد معن، وضع جميع التسهيلات لعمل وسائل الاعلام خلال تغطيتها ليوم الانتخابات بشقيه الخاص والعام.

بدورهم بيّن مديرو اقسام الاعلام بوزارتي الدفاع والداخلية ان آلية التغطية الاعلامية للانتخابات أُعدت ضمن برنامج سيتيح لجميع وسائل الاعلام تغطية الانتخابات عبر بطاقات تعريفية وفّرتها اللجنة الاعلامية، وان التنسيق الاعلامي بين القوات الامنية ووسائل الاعلام سيكون عامل النجاح الاكبر لهذه الانتخابات.

وتؤكد اللجنة الاعلامية للانتخابات اشتراك عدد كبير من الاعلاميين والصحافيين المحليين والعرب والاجانب لتغطية الانتخابات الواقعة في 10 تشرين الاول الجاري.