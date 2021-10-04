محافظ ذي قار لرئيسة بعثة الامم المتحدة: وضعنا خطة لضمان إجراء انتخابات البرلمانية المقبلة

موقع تابناك الإخباري_وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أمس السبت، في ذي قار، أكد الخفاجي أنه تم بحث الاستعدادات من قبل المحافظة مع رئيسة بعثة الامم المتحدة وامكانية مشاركة ابناء المحافظة في الادلاء باصواتهم.

واشار الى مستوى الدعم المقدم من قبل البعثة الاممية للمحافظة بمختلف القطاعات.

بدورها أكدت بلاسخارت، أن بعثة الأمم المتحدة ستوفر جميع أنواع الدعم لانجاح انتخابات تشرين.

وقالت بلاسخارت أن "بعثة الامم المتحدة ستتواصل مع عدد من منظمات المجتمع المدني والمواطنين للتعرف على تأثير احداث الناصرية على مشاركتهم في الانتخابات”.

وأضافت أن “بعثة الامم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين في مراكز الاقتراع للمساهمة في انجاح الانتخابات”، مبينة أن “أصوات المواطنين ستكون مسموعة وأن عليهم مهمة كبيرة هي المشاركة في العملية الانتخابية”.